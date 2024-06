Co obejrzeć tego lata? Te filmy sprawią, że wakacje będą gorące i wybuchowe

Zgodnie z zegarem Hollywood, lato to czas blockbusterów. Wysokobudżetowych produkcji, nastawionych na dostarczenie wakacyjnej rozrywki. Bardziej "Barbie" niż "Oppenheimer", choć Fabryka Snów w osobie Kevina Costnera ma chrapkę na powtórzenie sukcesu filmu Christophera Nolana. Czy jest na to szansa? Dowiemy się całkiem niedługo, ale na razie pewne jest to, że w nadchodzących miesiącach będziemy mieć, co obejrzeć. Tak w kinie, jak streamingu.