Najlepsze komedie 2024. TOP 15 najzabawniejszych tytułów tego roku

"Irlandzkie życzenie" to komedia romantyczna, której główną bohaterką jest Maddie Kelly (Lindsay Lohan). Kiedy kobieta zostaje zaproszona na wesele swojego najlepszego przyjaciela do Irlandii, w dniu ślubu życzy sobie, żeby to właśnie ona była panną młodą, a nie druhną. Skutki jej życzenia, które nieoczekiwanie udało się spełnić, prowadzą do serii zabawnych i romantycznych wydarzeń, w trakcie których Maddie zaczyna zastanawiać się nad tym, czego naprawdę w życiu pragnie.