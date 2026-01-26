REKLAMA
Użytkownicy Netfliksa zarywają nocki dla tego sci-fi. Jest genialne

To wręcz niewiarygodne, że ten serial wciąż wciąga nowych widzów. W mediach społecznościowych ciągle przecież można natknąć się na wpisy, że zarywają dla niego nocki. Właśnie tak ostro bindżują "Future Man", który dostępny jest na Netfliksie.

Rafał Christ
netflix future man sci fi co obejrzeć opinie
"Future Man" opowiada o spełnionym marzeniu każdego gracza. Główny bohater przechodzi arcytrudną grę wideo. Wtedy w życiu woźnego pojawia się jej dwóch bohaterów. I oni postanawiają Josha zrekrutować. Od tej pory mężczyzna podróżuje w czasie i ratuje świat. Wszystko to przez trzy długie sezony. Ostatni z nich zadebiutował jeszcze w 2020 roku. I choć minęło już sporo lat, produkcja science fiction, nie dość, że jest żywa w umysłach swoich miłośników, to jeszcze zdobywa nowych fanów.

Mogło być zupłnie inaczej. Bo przecież "Future Man" zadebiutował w 2017 roku na Hulu. U nas znacznie później był emitowany w telewizji, aż w końcu trafił na Disney+. Nie nacieszyliśmy się nim długo, bo w 2023 roku z racji cięcia kosztów Disney postanowił usunąć go ze wszystkich swoich platform. Prawa wróciły do Sony, które dogadało się z Netfliksem. W niektórych krajach na świecie (również w Polsce) to tam można go obejrzeć.

Future Man - widzowie zachwyceni sci-fi na Netfliksie

Właśnie dzięki dostępności na Netfliksie "Future Man" wciąż zdobywa nowych fanów, którzy po seansie dzielą się w mediach społecznościowych pozytywnymi wrażeniami. Oczywiście, najwięcej wpisów na temat serialu science fiction pojawiło się w czasach jego oryginalnej emisji, między 2017 a 2020 rokiem. Aczkolwiek wciąż pojawiają się posty, w których internauci piszą, że nie mogą się od produkcji oderwać. Oglądają jeden odcinek za drugim, nieraz nawet zarywając przez to nocki.

Właśnie bindżuję "Future Mana"! Jest przezabawny

Zbindżowaliśmy "Future Mana" w weekend. Gorąco go polecamy

Polecam "Future Mana". Przeleciał trochę pod radarem, ale jest świetnie napisany i zagrany. Sprawia mnóstwo frajdy!

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jeśli "Future Man" umknął wam pod radarem i teraz odpalacie Netfliksa, żeby nadrobić tę zaległość, musimy was ostrzec. Czeka was mnóstwo godzin frajdy. Co prawda odcinki trwają po około 30 minut, ale jest ich całkiem sporo. Pierwsze dwa sezony mają ich po 13, a 3. składa się z ośmiu epizodów.

Więcej o science fiction poczytasz na Spider's Web:

26.01.2026 19:49
