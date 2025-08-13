Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie

Ładowanie...

"Podróżnicy" zaczynają się od agenta federalnego, który śledzi parę osób. Wydaje mu się, że nagle zmieniły osobowość. Jak się okazuje, wcale mu się nie wydaje. To wysłani z postapokaliptycznej rzeczywistości specjalni agenci znani jako podróżnicy. Przejmują oni świadomość ludzi, mających zginąć, aby sprawić, żeby ich śmierć miała jak najmniejszy wpływ na przyszłość. Brzmi interesująco? Od dawna można serial science fiction obejrzeć na Netfliksie.



"Podróżnicy" zadebiutowali jeszcze w 2016 roku i trwali przez 3 sezony. Krytycy pokochali je wszystkie - każdy ma 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Ich autorzy chwalą mroczną tonację, efekty specjalne i - przede wszystkim - świeżość. Piszą bowiem o oryginalności, która według nich przekłada się na wysoką rozrywkową jakość produkcji.

Podróżnicy - opinie o serialu sci-fi Netfliksa

Biorąc pod uwagę takie pochwały krytyków, nie powinno nikogo dziwić, że o "Podróżnikach" wciąż się dyskutuje. Może nie jakoś dużo, ale jednak w mediach społecznościowych ciągle się co jakiś czas przewijają. Użytkownicy Netfliksa albo ich sobie przypominają, albo dopiero się z nimi zapoznają. W obu wypadkach zdarza im się nazywać produkcję jedną z najlepszych rzeczy dostępnych na platformie.

To wciąż jest NAJLEPSZY SERIAL, jaki Netflix ma w swojej ofercie



"Podróżnicy" na Netfliksie to najlepszy serial, jaki widziałem od dawna.



Zacząłem oglądać "Podróżników" na Netfliksie. Znowu. Wciąż są świetni - czytamy na X (dawny Twitter).

W kolejnych wpisach przewijają się jeszcze inne mocne określenia: "najlepszy serial o podróżach w czasie na Netfliksie", "najlepszy serial science fiction", etc. Z tego wniosek można wysnuć tylko jeden: jeśli jesteście fanami fantastyki naukowej, a "Podróżników" nie znacie, to najwyższy czas nadrobić zaległości. A jeśli znacie, to pewnie wiecie, że warto ich obejrzeć.



13.08.2025

