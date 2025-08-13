REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie

Choć od zakończenia tego serialu science fiction minęło już ładnych parę lat, "Podróżnicy" wciąż są żywi w myślach użytkowników Netfliksa. Wciąż piszą o nim w mediach społecznościowych i się nim zachwycają. Produkcję nazywają nawet jedną z najlepszych, jakie platforma ma do zaoferowania.

Rafał Christ
podróżnicy serial sci fi netflix co obejrzeć
REKLAMA

"Podróżnicy" zaczynają się od agenta federalnego, który śledzi parę osób. Wydaje mu się, że nagle zmieniły osobowość. Jak się okazuje, wcale mu się nie wydaje. To wysłani z postapokaliptycznej rzeczywistości specjalni agenci znani jako podróżnicy. Przejmują oni świadomość ludzi, mających zginąć, aby sprawić, żeby ich śmierć miała jak najmniejszy wpływ na przyszłość. Brzmi interesująco? Od dawna można serial science fiction obejrzeć na Netfliksie.

"Podróżnicy" zadebiutowali jeszcze w 2016 roku i trwali przez 3 sezony. Krytycy pokochali je wszystkie - każdy ma 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Ich autorzy chwalą mroczną tonację, efekty specjalne i - przede wszystkim - świeżość. Piszą bowiem o oryginalności, która według nich przekłada się na wysoką rozrywkową jakość produkcji.

REKLAMA

Podróżnicy - opinie o serialu sci-fi Netfliksa

Biorąc pod uwagę takie pochwały krytyków, nie powinno nikogo dziwić, że o "Podróżnikach" wciąż się dyskutuje. Może nie jakoś dużo, ale jednak w mediach społecznościowych ciągle się co jakiś czas przewijają. Użytkownicy Netfliksa albo ich sobie przypominają, albo dopiero się z nimi zapoznają. W obu wypadkach zdarza im się nazywać produkcję jedną z najlepszych rzeczy dostępnych na platformie.

To wciąż jest NAJLEPSZY SERIAL, jaki Netflix ma w swojej ofercie

"Podróżnicy" na Netfliksie to najlepszy serial, jaki widziałem od dawna.

Zacząłem oglądać "Podróżników" na Netfliksie. Znowu. Wciąż są świetni

- czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

W kolejnych wpisach przewijają się jeszcze inne mocne określenia: "najlepszy serial o podróżach w czasie na Netfliksie", "najlepszy serial science fiction", etc. Z tego wniosek można wysnuć tylko jeden: jeśli jesteście fanami fantastyki naukowej, a "Podróżników" nie znacie, to najwyższy czas nadrobić zaległości. A jeśli znacie, to pewnie wiecie, że warto ich obejrzeć.

Więcej o science fiction poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
13.08.2025 08:51
Tagi: Co obejrzeć?Science fictionSeriale Netflix
Najnowsze
20:15
Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą
Aktualizacja: 2025-08-12T20:15:24+02:00
18:20
Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
16:19
TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd
Aktualizacja: 2025-08-12T16:19:12+02:00
14:34
Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza
Aktualizacja: 2025-08-12T14:34:49+02:00
11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
Aktualizacja: 2025-08-12T11:49:19+02:00
10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
Aktualizacja: 2025-08-12T10:53:41+02:00
9:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
Aktualizacja: 2025-08-12T09:26:53+02:00
8:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
0:54
Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-12T00:54:00+02:00
20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
Aktualizacja: 2025-08-11T13:51:21+02:00
11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2025-08-11T11:33:14+02:00
11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
Aktualizacja: 2025-08-11T11:11:36+02:00
10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
Aktualizacja: 2025-08-11T10:01:30+02:00
8:28
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2025-08-11T08:28:41+02:00
18:23
Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów
Aktualizacja: 2025-08-10T18:23:00+02:00
14:00
Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku
Aktualizacja: 2025-08-10T14:00:30+02:00
12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
Aktualizacja: 2025-08-10T12:03:30+02:00
11:03
Najbardziej popisowy heist movie XXI w. wjechał na HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-10T11:03:00+02:00
10:16
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon
Aktualizacja: 2025-08-10T10:16:05+02:00
10:01
Wszystkie filmy na podstawie książek Stephena Kinga. Jest ich ponad 60
Aktualizacja: 2025-08-10T10:01:00+02:00
9:03
Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc
Aktualizacja: 2025-08-10T09:03:00+02:00
8:05
Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga
Aktualizacja: 2025-08-10T08:05:00+02:00
6:40
Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik
Aktualizacja: 2025-08-10T06:40:00+02:00
13:11
To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana
Aktualizacja: 2025-08-09T13:11:00+02:00
12:01
Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?
Aktualizacja: 2025-08-09T12:01:00+02:00
10:19
HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera
Aktualizacja: 2025-08-09T10:19:00+02:00
9:14
Użytkownicy Prime Video nie odpuszczą sci-fi. Żadnemu
Aktualizacja: 2025-08-09T09:14:00+02:00
8:33
Nawet największa franczyza na Disney+ przegrywa z tym świetnym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-09T08:33:00+02:00
6:01
Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-08-09T06:01:00+02:00
20:21
Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD
Aktualizacja: 2025-08-08T20:21:00+02:00
19:44
Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?
Aktualizacja: 2025-08-08T19:44:08+02:00
18:50
Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-08-08T18:50:36+02:00
16:15
Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się
Aktualizacja: 2025-08-08T16:15:00+02:00
13:43
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:42+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA