Netflix: filmy sci-fi. TOP najlepszych science fiction w serwisie

Steven Spielberg niewątpliwie jest jednym z najważniejszych reżyserów w historii kina. "Player One" to film, który zdaje się być tematycznym odstępstwem od ostatnich jego dzieł, ale wciąż ma w sobie ten wyjątkowy pierwiastek spielbergowskiego kina. Akcja przenosi widzów do roku 2045 i sadza obok Wade'a Wattsa - głównego bohatera, dla którego wirtualna rzeczywistość o nazwie OASIS jest swego rodzaju drugim domem. Gdy grany przez Marka Rylance'a ekscentryczny geniusz i zarazem twórca OASIS ogłasza konkurs, którego zwycięzca przejmie wirtualny świat, nastolatek staje do boju.