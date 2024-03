Ciemna strona telewizji dla dzieci. O tym serialu mówią wszyscy i każdy jest przerażony

„Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” ujawnia szokujące wydarzenia, które miały miejsce za kulisami popularnych programów dla dzieci i młodzieży. Mowa w tym miejscu o takich tytułach, jak „Drake i Josh”, „All That” czy „Szał na Amandę”. To oczywiście nie wszystkie produkcje, których nazwy padają w dokumencie. Jest ich zdecydowanie więcej. Miniserial to zbiór wypowiedzi wielu pracowników stacji Nickelodeon. Nie są to więc jedynie historie ofiar. Doniesienia o kontrowersyjnych i skrajnie szkodliwych zachowaniach docierały z każdej strony i to przez wiele lat. „Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” przedstawia gorzką prawdę, ukrytą pod płaszczykiem śmiechu i prostej rozrywki dla najmłodszych.