Film "Budda. Dzieciak '98" wywołał w sieci gigantyczne poruszenie i wcale się nie dziwię. Budda, który jest obecnie jednym z najpopularniejszych influencerów, przyciągnął przed ekrany swoją młodą widownię, dlatego też wcale nie dziwię się, że pod względem ocen dokument o youtuberze mógłby konkurować z "Zieloną milą" - widzowie patrzą bowiem na film przez pryzmat swojej sympatii do jego bohatera, a nie jakości tytułu. A prawda jest taka, że nie jest to udana produkcja, a widzowie zapłacili za to, co do tej pory mogli obejrzeć za darmo na YouTubie.