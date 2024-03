„Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” – gdzie obejrzeć wstrząsający dokument online?

Niedawno swojej premiery doczekał się miniserial dokumentalny – „Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”. Produkcja ujawnia szokujące wydarzenia, które miały miejsce za kulisami popularnych programów dziecięcej stacji Nickelodeon. Przedstawia mnóstwo kontrowersyjnych wykroczeń, których ofiarami byli młodzi aktorzy. Dokument jest obecnie szeroko komentowany w sieci. Gdzie można obejrzeć serial „Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” online?