Gwiazdor serialu Amazona mógł nie zagrać Jacka Reachera. Problemem było 5 cm

To brzmi śmiesznie. Owszem, wszyscy wiemy, że w książkach, na podstawie których powstał serial Amazona, Jack Reacher liczy sobie 196 cm. To wielki koleś. Ale przecież w filmach grał go Tom Cruise mający zaledwie 170 cm. Dlatego właśnie ten casting nie został ciepło przyjęty przez fanów oryginału. Lee Child co prawda początkowo go bronił, ale potem zmienił zdanie. Jak mówił w rozmowie ze mną, z wyboru Alana Ritchsona od początku był zadowolony. Podobnie zresztą jak miłośnicy pierwowzoru.



Tak jak widzowie z niechęcią przyjęli Toma Cruise, tak z otwartymi ramionami przyjęli Alana Ritchsona. Wszyscy się zgadzają, że został stworzony do roli Reachera. Jak się jednak okazuje, nie wiele brakowało, a mógłby jej nie dostać. Twórcy serialu Amazona stawiali bowiem na jak największą zgodność z oryginałem. A przecież aktor nie ma 196 cm wzrostu. Liczy sobie 191 cm.



