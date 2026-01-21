REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Skasowali świetny serial, choć przebił on Wiedźmina. Netflix, o co chodzi?

Ten serial wywołał spore poruszenie. Jego skasowanie jeszcze większe. Coś się tu nie klei. Okazuje się, że kontrowersyjni "Rekruci" cieszyli się większą popularnością niż niejedna produkcja, która została przedłużona. Czemu więc Netflix z nich zrezygnował?

Rafał Christ
rekruci 2 sezon netflix co obejrzeć premiera
REKLAMA

Czyżby Netflix przestraszył się Pentagonu? Bo to właśnie jego przedstawiciele głośno mówili, że "Rekruci" wcale dobrzy nie są. Nazwali ich nawet "woke'owym śmieciem". Opowiada bowiem o prześladowanym nastolatku LGBT, który pod wpływem impulsu zaciąga się do Marines. Choć musi się tam zmierzyć z wszechobecną homofobią i toksycznymi wzorcami męskości, niespodziewanie odnajduje sens życia i poczucie wspólnoty.

Krytyka państwowych oficjeli osiągnęła odwrotny skutek do zamierzonego. Popularność "Rekrutów" wciąż narastała. Użytkownicy Netfliksa oglądali ich na potęgę. Może i produkcja nie dominowała globalnych topek najpopularniejszych tytułów platformy, ale przez wiele tygodni utrzymywała się na wysokich miejscach. Mogło się jednak wydawać, że dla serwisu to wciąż za mało. Postanowił przecież produkcję skasować.

REKLAMA

Rekruci - czemu Netflix skasował swój hit?

Teraz Netflix ujawnił dane oglądalności swoich tytułów z okresu od lipca do grudnia 2025 roku. Jak się okazuje "Rekruci" osiągnęli świetny wynik. Razem z pozytywnymi recenzjami (90 proc. na Rotten Tomatoes) 30,7 mln pełnych wyświetleń powinno zagwarantować produkcji kontynuację. Tak się jednak nie stało, mimo że nie brakuje seriali, które zostały przedłużone, choć cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem użytkowników platformy.

"Rekruci" przebili mnóstwo innych hitów Netfliksa z ostatnich miesięcy. Startu do nich nie miał 4. sezon "Wiedźmina" (25,4 mln pełnych wyświetleń) czy 3. sezon "Dyplomatki" (20,8 mln pełnych wyświetleń). Z 30,4 mln pełnych wyświetleń nie doścignął ich nawet 2. sezon "Nikt tego nie chce". A jednak. Jak już wiadomo, to właśnie te tytuły z mniejszymi wynikami doczekają się kolejnych odsłon.

Dlaczego więc Netflix zdecydował się skasować "Rekrutów" po 1. sezonie? Nie zapowiada się, żebyśmy mieli poznać odpowiedź na to pytanie. Możemy co prawda spekulować i zastanawiać się czy ma to coś wspólnego z faktem, że za produkcję nie odpowiada sama platforma, tylko Sony. To wciąż jednak będą tylko przypuszczenia, a prawda pozostanie tajemnicą serwisu.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"REKRUTÓW" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
REKRUCI
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
21.01.2026 14:11
Tagi: Co obejrzeć?Seriale Netflix
Najnowsze
13:52
Wraca najsmutniejszy serial TVP. Tak, mowa o Rodzince.pl
Aktualizacja: 2026-01-21T13:52:16+01:00
12:07
Będzie specjalny film "TO". Stephen King go pobłogosławił
Aktualizacja: 2026-01-21T12:07:56+01:00
11:02
Władca Pierścieni wraca do kin. W tej wersji zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-21T11:02:04+01:00
9:57
Obłędny zwiastun Ołowianych dzieci Netfliksa. Mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-01-21T09:57:14+01:00
9:49
Tak wygląda Bukrewicz jako Borysewicz. Tak Netflix widzi Lady Pank
Aktualizacja: 2026-01-21T09:49:00+01:00
9:01
Zazdroszczę, że dopiero zobaczycie ten serial Apple TV. Jest oszałamiający
Aktualizacja: 2026-01-21T09:01:34+01:00
22:02
Od boskiego fantasy Prime Video się nie oderwiecie. To adaptacja globalnego fenomenu
Aktualizacja: 2026-01-20T22:02:00+01:00
21:21
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie filmu katastroficznego. Wiem dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-20T21:21:00+01:00
20:13
Jajo pojawił się już w Grze o tron. Kim jest giermek z Rycerza Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-01-20T20:13:00+01:00
19:15
Najbardziej bezczelny film wojenny XXI wieku robi dywersję na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-20T19:15:00+01:00
18:02
Zakończenie 28 lat później: Świątyni kości to gratka dla fanów. Co dalej?
Aktualizacja: 2026-01-20T18:02:00+01:00
17:31
Netflix ujawnił polskie nowości na 2026 rok. Jest grubo, będzie grubiej
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:49+01:00
17:06
Rycerz Siedmiu Królestw to piękny dowód na to, że Westeros żyje. To produkcja, którą trzeba znać
Aktualizacja: 2026-01-20T17:06:21+01:00
16:01
Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach
Aktualizacja: 2026-01-20T16:01:00+01:00
16:00
Kim jest hedge knight w Rycerzu Siedmiu Królestw? Od tego pytania aż boli głowa
Aktualizacja: 2026-01-20T16:00:53+01:00
14:52
Użytkownicy HBO Max pokochali to fantasy. Jest magiczne
Aktualizacja: 2026-01-20T14:52:35+01:00
12:26
Wikingowie mieli wyglądać inaczej. Twórca chciał uśmiercić Ragnara wcześniej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:26:47+01:00
12:14
Znamy obsadę Nocy i dni od Netfliksa. Ależ nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-20T12:14:48+01:00
10:28
Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-20T10:28:33+01:00
9:40
Gwiazdor Marvela nie powróci w Avengers 5. Co ze Star-Lordem?
Aktualizacja: 2026-01-20T09:40:30+01:00
9:08
Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-20T09:08:03+01:00
7:57
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
19:57
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna
Aktualizacja: 2026-01-19T19:57:00+01:00
19:10
Valentino nie żyje. Legendarny włoski projektant miał 93 lata
Aktualizacja: 2026-01-19T19:10:23+01:00
18:05
Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD
Aktualizacja: 2026-01-19T18:05:00+01:00
18:01
Kim jest Lyonel Baratheon z Rycerza Siedmiu Królestw? Pokochacie go
Aktualizacja: 2026-01-19T18:01:00+01:00
17:34
Taco Hemingway ogłosił dodatkowy koncert. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2026-01-19T17:34:02+01:00
17:01
Ben Affleck przechodził katusze kręcąc kultową scenę. Cud, że wyszło tak dobrze
Aktualizacja: 2026-01-19T17:01:00+01:00
16:31
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-19T16:31:00+01:00
15:59
Polska ekipa w Hamnecie. Kto jeszcze pracuje nad filmem?
Aktualizacja: 2026-01-19T15:59:00+01:00
14:17
George R.R. Martin przekazał nieopublikowane opowiadania. Ja też chcę
Aktualizacja: 2026-01-19T14:17:49+01:00
13:20
Genialny western twórcy Wikingów w końcu w Polsce. Czekaliśmy całe lata
Aktualizacja: 2026-01-19T13:20:24+01:00
11:59
Ilu sezonów doczeka się genialny horror zanim trafi do Polski?
Aktualizacja: 2026-01-19T11:59:04+01:00
11:15
Będą nowe Noce i dnie. Netflix zatrudnił świetną reżyserkę
Aktualizacja: 2026-01-19T11:15:38+01:00
10:48
Kiedy rozgrywa się akcja Rycerza Siedmiu Królestw? Lata przed Grą o tron
Aktualizacja: 2026-01-19T10:48:20+01:00
9:53
Disney idzie po Spider-Mana. Tak dobrze jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-19T09:53:20+01:00
8:35
Nie żyje reżyser Króla Lwa. Miał 76 lat
Aktualizacja: 2026-01-19T08:35:03+01:00
5:01
Kiedy premiera Pionka? SkyShowtime ogłosił kontynuację Ślebody
Aktualizacja: 2026-01-19T05:01:00+01:00
20:59
Kiedy kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-18T20:59:00+01:00
14:40
Cena Player w 2026. Czy można zaoszczędzić?
Aktualizacja: 2026-01-18T14:40:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA