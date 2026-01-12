Tak wygląda 2. sezon One Piece. Brawurowy zwiastun serialu Netfliksa

Ładowanie...

Fani zdążyli już doczekać się zapowiedzi 3. sezonu "One Piece", ale do tej pory nie mieli okazji zobaczyć nawet, jak będzie wyglądała druga odsłona popularnej produkcji. Dziś na szczęście mogą już zorientować się, co czeka jeszcze w tym roku - Netflix pokazał pierwszy zwiastun 2. sezonu "One Piece", który zapowiada się naprawdę brawurowo.

One Piece 2 - Netflix pokazał zwiastun 2. sezonu serialu

2. sezonu serialu "One Piece" nosi tytuł "Into the Grand Line". Jego premiera zaplanowana jest na 10 marca 2026 r. Oficjalny opis produkcji brzmi następująco:

Epicka piracka przygoda Netfliksa na pełnym morzu, "One Piece", powraca w drugim sezonie, uwalniając jeszcze groźniejszych przeciwników i oferując najbardziej niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs ku niezwykłej Grand Line - legendarnemu odcinkowi morza, gdzie niebezpieczeństwo i cuda czyhają na każdym kroku. Podróżując przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata, napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.

A oto pierwszy oficjalny zwiastun serialu:

One Piece - obsada

Iñaki Godoy jako Luffy

Mackenyu jako Roronoa Zoro

Emily Rudd jako Nami

Jacob Romero jako Usopp

Taz Skylar jako Sanji

Vincent Regan

Ilia Isorelýs Paulino

Morgan Davies

Aidan Scott

Langley Kirkwood

Jeff Ward

Celeste Loots

Alexander Maniatis

McKinley Belcher III

Craig Fairbrass

Steven Ward

Chioma Umeala

Do dobrze znanych bohaterów w 2. sezonie dołączą:

David Dastmalchian jako Mr. 3

Katey Sagal jako Dr. Kureha

Sendhil Ramamurthy jako Nefertari Cobra

Joe Manganiello jako Mr. 0

Anna Bortniak 12.01.2026 18:05

