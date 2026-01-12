Tak wygląda 2. sezon One Piece. Brawurowy zwiastun serialu Netfliksa
Netflix opublikował zwiastun 2. sezonu "One Piece", a fani nareszcie mogą zobaczyć, jak będzie wyglądała najnowsza odsłona jednego z najpopularniejszych seriali Netfliksa. Nowe odcinki zadebiutują na platformie już lada moment.
Fani zdążyli już doczekać się zapowiedzi 3. sezonu "One Piece", ale do tej pory nie mieli okazji zobaczyć nawet, jak będzie wyglądała druga odsłona popularnej produkcji. Dziś na szczęście mogą już zorientować się, co czeka jeszcze w tym roku - Netflix pokazał pierwszy zwiastun 2. sezonu "One Piece", który zapowiada się naprawdę brawurowo.
One Piece 2 - Netflix pokazał zwiastun 2. sezonu serialu
2. sezonu serialu "One Piece" nosi tytuł "Into the Grand Line". Jego premiera zaplanowana jest na 10 marca 2026 r. Oficjalny opis produkcji brzmi następująco:
Epicka piracka przygoda Netfliksa na pełnym morzu, "One Piece", powraca w drugim sezonie, uwalniając jeszcze groźniejszych przeciwników i oferując najbardziej niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs ku niezwykłej Grand Line - legendarnemu odcinkowi morza, gdzie niebezpieczeństwo i cuda czyhają na każdym kroku. Podróżując przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata, napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.
A oto pierwszy oficjalny zwiastun serialu:
One Piece - obsada
- Iñaki Godoy jako Luffy
- Mackenyu jako Roronoa Zoro
- Emily Rudd jako Nami
- Jacob Romero jako Usopp
- Taz Skylar jako Sanji
- Vincent Regan
- Ilia Isorelýs Paulino
- Morgan Davies
- Aidan Scott
- Langley Kirkwood
- Jeff Ward
- Celeste Loots
- Alexander Maniatis
- McKinley Belcher III
- Craig Fairbrass
- Steven Ward
- Chioma Umeala
Do dobrze znanych bohaterów w 2. sezonie dołączą:
- David Dastmalchian jako Mr. 3
- Katey Sagal jako Dr. Kureha
- Sendhil Ramamurthy jako Nefertari Cobra
- Joe Manganiello jako Mr. 0
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Będzie 2. sezon Dojrzewania. Mam jednak bardzo złą wiadomość
- Ciepło będę wspominać tę komedię romantyczną. Rozgrzewająca nowość Netfliksa
- Takich dreszczowców łakną użytkownicy Netfliksa. Kopie tyłki, że aż miło
- Te seriale nie wrócą w 2026 roku. Netflix podjął trudną decyzję
- Netflix zaszalał. Te nowości na weekend was rozgrzeją