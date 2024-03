W 2024 r. dostaliśmy świetny remake. Pojawił się też remake okropny

"Mean Girls" to film spóźniony. Opowiada na nowo historię znaną z oryginału, nie wprowadzając do niej zbyt wielu zmian. Jakby czas stanął w miejscu, jakby pierwowzór niczego nie osiągnął. A przecież w pewnym sensie osiągnął. Korzystał z wytartej w latach 90. formuły teen drama u schyłku jej popularności. Zaraz miała odejść do lamusa, a "Wrednym dziewczynom" udało się z niej wycisnąć coś więcej. Opowiedzieć to samo, co John Hughes próbował nam wbić do głów "Klubem winowajców", ale w całkiem świeży sposób. Tak, żeby w końcu dotarło. A skoro w tym wypadku dotarło, remake wyważa już otwarte drzwi.