O, tego jeszcze nie grali! Czyżby? Filmy, o których nie miałeś pojęcia, że są remake'ami

Nieważne, czy według was dobry horror musi straszyć klimatem, lejącą się na wszystkie strony krwią, czy wystarczą wam porządne jumpscare'y. Oto jeden z najlepszych filmów grozy w historii kina. Tutaj nie ma nawet o czym dyskutować, bo "Coś" to arcydzieło. Przytłoczy was paranoiczną atmosferą i zachwyci (obrzydzi?) doskonałymi efektami specjalnymi. Nie jest to jednak dzieło oryginalne. Powstało bowiem na podstawie prozy Johna Campbella, która pierwszej adaptacji doczekała się w 1951 roku. "Istotę z innego świata" wciąż co prawda ogląda się świetnie, ale do produkcji sygnowanej nazwiskiem Johna Carpentera się nie umywa.



Film dostępny na Chili.