Chociaż mamy tutaj do czynienia z ekranizacjami istniejących opowieści, to przyjęło się mówić, że te serie, chociaż zwykle czerpią wątki i postaci z opowieści wydawnictwa takich jak Marvel i DC, są rebootowane. Zwykle dzieje się to wraz z angażem nowego aktora do głównej roli, z czym mieliśmy do czynienia w „Amazing Spider-Man”, „Batman Begins” oraz „Man of Steel”.