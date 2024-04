Netflix nie chce już produkować kaszan. Skasował jednak film uznanej reżyserki

Wiadomo już, że Dan Lin chce zrezygnować z filmów wysokobudżetowych. Jego plan zakłada większe skupienie się na producentach Netfliksa oraz pomijanie premier kinowych. Oznacza to, że na platformie już niedługo nie będzie można znaleźć praktycznie żadnych popularnych filmów akcji z udziałem znanych aktorów i aktorek. Widzowie, którzy będą chcieli obejrzeć jakikolwiek blockbuster, zmuszeni zostaną do skorzystania z oferty innego serwisu. Dan Lin tłumaczy, że jego decyzje mają w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do polepszenia jakości oraz zakresu filmowych propozycji Netfliksa. Może mieć to związek z kilkoma bardzo nietrafionymi posunięciami platformy sprzed lat. Jednym z nich było z pewnością zapłacenie Markowi Wahlbergerowi aż 30 milionów dolarów za rolę w zmasakrowanym przez krytyków tytule „Śledztwo Spensera”. Sytuacja ta miała miejsce w 2020 roku, ale Netflix musi jednak wspominać ją do dziś.