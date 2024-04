Ten świetny serial udowadnia, że mniej znaczy więcej. Obejrzycie go w jeden wieczór

To jest zresztą też domena skandynawskich produkcji, które w dużej mierze są po prostu uczciwe, jeśli chodzi o sportretowanie człowieka. Pernilla August, która wcieliła się w Carinę, jest 66-letnią aktorką, która grała bez cienia fałszu. Uwydatnienie każdej zmarszczki, nieidealnego ciała pod strojem kąpielowym i spracowanych rąk zrobiło tak naprawdę wszystko. Podobnie było z Johannesem - oboje pięknie pokazali wady i zalety małżeństwa z 30-letnim stażem, udowadniając, że nawet po siedemdziesiątce można mieć swoje pragnienia i marzenia.



Każda relacja miała zresztą swoje wybitne momenty w tym serialu - czy to romantyczna, czy to siostrzana, czy to rodzicielska, na co patrzy się z niemałym wzruszeniem. A do nakręcenia tego filmu (prócz scen z przeszłości) potrzeba było w zasadzie jednego domu i suto zastawionego stołu, gdzie znajdował się trzon całej historii. Mogę szczerze powiedzieć, że każdy dał z siebie wszystko - choć na pierwszy plan wysuwa się Carina i Johannes jako inicjatorzy całego przedsięwzięcia, to reżyser dał głos wszystkim bohaterom. Każdy miał do odegrania swoją małą rolę, która w efekcie spaja całą produkcję w jedną historię.



Polecam, polecam i jeszcze raz polecam. Właśnie takich historii potrzebujemy - szczerych, ujmujących, prostych, ale i głębokich. Bez ulepszaczy, bez sztuczności i bez nadęcia. "Noc u progu lata" to dowód na to, że mniej znaczy więcej.



