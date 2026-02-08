Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Brad Arnold, członek zespołu 3 Doors Down, zmarł kilka miesięcy po zdiagnozowaniu u niego raka nerki. Miał 47 lat.
W sobotę wieczorem świat rocka pogrążył się w żałobie. Sieć obiegła wówczas informacja o śmierci Brada Arnolda, wokalisty nominowanego do nagrody Grammy zespołu 3 Doors Down. U muzyka zdiagnozowano raka nerki w czwartym stadium. Zmarł w wieku zaledwie 47 lat.
Brad Arnold nie żyje. Wokalista 3 Doors Down miał 47 lat
O śmierci muzyka poinformował zespół w wydanym w sobotę wieczorem oświadczeniu. Podkreślili, że muzyk odszedł we śnie po walce z rakiem. Była przy nim żona Jennifer oraz pozostali członkowie rodziny.
Jako współzałożyciel, wokalista i perkusista zespołu 3 Doors Down, Brad pomógł na nowo zdefiniować mainstreamowy rock, łącząc przystępność postgrunge'u z emocjonalnie bezpośrednimi piosenkami i motywami lirycznymi, które trafiały do przeciętnych słuchaczy. Twórczość Brada stała się kulturowym punktem odniesienia dla całego pokolenia, tworząc jedne z najtrwalszych hitów lat 2000., w tym przełomowy przebój zespołu "Kryptonite", który napisał na lekcji matematyki, mając zaledwie 15 lat. Jego muzyka rozbrzmiewała daleko poza sceną, tworząc chwile bliskości, radości, wiary i wspólnych doświadczeń, które będą żyć długo po zakończeniu jego występów.
Członkowie 3 Doors Down dodali:
Przede wszystkim był oddanym mężem Jennifer, a jego dobroć, poczucie humoru i hojność poruszały każdego, kto miał szczęście go poznać. Jego najbliżsi zapamiętają nie tylko jego talent, ale także ciepło, pokorę, wiarę i głęboką miłość do rodziny i przyjaciół. Rodzina jest głęboko wdzięczna za ogrom miłości i wsparcia w tym trudnym czasie i uprzejmie prosi o uszanowanie ich prywatności. Będzie nam go bardzo brakowało i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Zespół 3 Doors Down został założony w stanie Missisipi w 1995 roku, a już 4 lata później otrzymał nominację do nagrody Grammy za hitowy kawałek "Kryptonite". Singiel znalazł się na debiutanckim albumie "The Better Life", który sprzedał się w ponad 6 mln egzemplarzy. Druga nominacja do Grammy przyszła w 2003 roku za piosenkę "When I'm Gone".
Grupa wydała w sumie 6 albumów, a ostatni - "Us and the Night" - został wydany w 2016 roku. Single "Lost", "Duck and Run" i "Be Like That" można usłyszeć w filmie "American Pie 2".
