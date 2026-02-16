Tragedia podczas zdjęć do serialu Apple TV. Nie żyje producentka
Dana Eden, producentka serialu "Teheran" od Apple TV, nie żyje. Do śmierci doszło w trakcie kręcenia 4. sezonu produkcji. Według doniesień ciało 52-latki odnalazł w hotelu jej brat. Sprawę bada policja.
Równolegle z emisją 3. sezonu serialu "Teheran" trwa również produkcja 4. sezonu w Grecji. Zagraniczne media donoszą, że podczas zdjęć doszło do tragedii. Ma ona związek ze śmiercią 52-letniej producentki serialu, Dany Eden, która zmarła niespodziewanie. Jak podaje New York Post, jej ciało odnalazł w hotelu jej brat. Źródło podaje, że na jej ciele - w tym na szyi i w dolnych częściach ciała - znajdowały się siniaki.
Nie żyje producentka serialu Teheran. Dana Eden zmarła podczas kręcenia 4. sezonu
Policja wciąż bada sprawę śmierci kobiety i stara się ustalić przyczynę śmierci. Tymczasem Shula and Donna Productions, firma producencka założona przez Eden oraz inną producentką "Teheranu", Shulę Spiegel, próbuje dementować plotki, jakoby śmierć Eden miała podłoże polityczne:
Firma produkcyjna pragnie wyjaśnić, że pogłoski sugerujące, iż śmierć miała podłoże kryminalne lub na tle narodowym, są nieprawdziwe i całkowicie bezpodstawne. Apelujemy do mediów i opinii publicznej o niepublikowanie bezpodstawnych teorii i o odpowiedzialne i wrażliwe działanie. To ogromny ból dla rodziny, przyjaciół i współpracowników
- czytamy w oświadczeniu cytowanym przez New York Post.
Producentkę pożegnał izraelski nadawca publiczny Kan, który jest również współproducentem serialu Apple TV:
Jesteśmy zasmuceni śmiercią naszej przyjaciółki i partnerki w wielu produkcjach, serialach i programach Israel Broadcasting Corporation - Dany Eden. Dana była jedną z czołowych postaci w izraelskiej branży telewizyjnej i odegrała kluczową rolę w tworzeniu i kierowaniu niektórymi z najbardziej znanych i wpływowych produkcji korporacji.
Fabuła serialu "Teheran" koncentruje się na Tamar (Niv Sultan), agentce Mossadu, która stara się przeszkodzić Iranowi w zdobyciu bomby atomowej. Choć akcja rozgrywa się w całości w Iranie, to Grecja, w której kręcono nadchodzący 4. sezon, jest reprezentantem Bliskiego Wschodu. 3. sezon, który jest obecnie emitowany na Apple TV, podobno został opóźniony ze względu na podobieństwo fabuły do prawdziwych wydarzeń, które rozegrały się w Iranie w zeszłym roku.
