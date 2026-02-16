Logo
Tragedia podczas zdjęć do serialu Apple TV. Nie żyje producentka

Dana Eden, producentka serialu "Teheran" od Apple TV, nie żyje. Do śmierci doszło w trakcie kręcenia 4. sezonu produkcji. Według doniesień ciało 52-latki odnalazł w hotelu jej brat. Sprawę bada policja.

Anna Bortniak
Równolegle z emisją 3. sezonu serialu "Teheran" trwa również produkcja 4. sezonu w Grecji. Zagraniczne media donoszą, że podczas zdjęć doszło do tragedii. Ma ona związek ze śmiercią 52-letniej producentki serialu, Dany Eden, która zmarła niespodziewanie. Jak podaje New York Post, jej ciało odnalazł w hotelu jej brat. Źródło podaje, że na jej ciele - w tym na szyi i w dolnych częściach ciała - znajdowały się siniaki.

Nie żyje producentka serialu Teheran. Dana Eden zmarła podczas kręcenia 4. sezonu

Policja wciąż bada sprawę śmierci kobiety i stara się ustalić przyczynę śmierci. Tymczasem Shula and Donna Productions, firma producencka założona przez Eden oraz inną producentką "Teheranu", Shulę Spiegel, próbuje dementować plotki, jakoby śmierć Eden miała podłoże polityczne:

Firma produkcyjna pragnie wyjaśnić, że pogłoski sugerujące, iż śmierć miała podłoże kryminalne lub na tle narodowym, są nieprawdziwe i całkowicie bezpodstawne. Apelujemy do mediów i opinii publicznej o niepublikowanie bezpodstawnych teorii i o odpowiedzialne i wrażliwe działanie. To ogromny ból dla rodziny, przyjaciół i współpracowników

- czytamy w oświadczeniu cytowanym przez New York Post.

Producentkę pożegnał izraelski nadawca publiczny Kan, który jest również współproducentem serialu Apple TV:

Jesteśmy zasmuceni śmiercią naszej przyjaciółki i partnerki w wielu produkcjach, serialach i programach Israel Broadcasting Corporation - Dany Eden. Dana była jedną z czołowych postaci w izraelskiej branży telewizyjnej i odegrała kluczową rolę w tworzeniu i kierowaniu niektórymi z najbardziej znanych i wpływowych produkcji korporacji.

Fabuła serialu "Teheran" koncentruje się na Tamar (Niv Sultan), agentce Mossadu, która stara się przeszkodzić Iranowi w zdobyciu bomby atomowej. Choć akcja rozgrywa się w całości w Iranie, to Grecja, w której kręcono nadchodzący 4. sezon, jest reprezentantem Bliskiego Wschodu. 3. sezon, który jest obecnie emitowany na Apple TV, podobno został opóźniony ze względu na podobieństwo fabuły do ​​prawdziwych wydarzeń, które rozegrały się w Iranie w zeszłym roku.

16.02.2026 18:40
Tagi: Apple TVŚmierć
