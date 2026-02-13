Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka miała 77 lat

Ładowanie...

Bożena Dykiel ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W latach 1970-1972 występowała w Studenckim Teatrze Satyryków, a w latach 1972-1985 - w Teatrze Narodowym w Warszawie. Rozpoznawalność przyniosły jej przede wszystkim role Kasi w „Weselu” i Mady Muller w „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy, a także Aniołowej w kultowym serialu Stanisława Barei „Alternatywy 4”.



Od 2003 grała Marię Ziębę, jedną z głównych bohaterek telenoweli TVN pt. „Na Wspólnej”. Prowadziła też program kulinarny, uczestniczyła w jednym z rozrywkowych (wokalnych). Jej portfolio jest, rzecz jasna, znacznie, znacznie bardziej obfite.



Miała męża i dwie córki.

Bożena Dykiel nie żyje

Rok temu Bożena Dykiel przestała pojawiać się na planie „Na Wspólnej”. W wywiadzie z „Twoim Stylem” przyznała, że boryka się z problemami zdrowotnymi; przez lata miała „bagatelizować wadę serca”.

Kręciliśmy w "Na Wspólnej" wątek, jak to Ziębowie przechodzili małżeński kryzys. Sceny były emocjonalne i trudne. Pracowałam cztery dni w tygodniu po 12 godzin. (…) Mój mózg był niedotleniony, bo wadliwa zastawka raz mi się otwierała, raz nie. I któregoś dnia upadłam.

„Polskie kino poniosło niepowetowaną stratę” - napisał na X wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.

Michał Jarecki 13.02.2026 07:55

