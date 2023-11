Robert De Niro zapłaci ponad milion dolarów odszkodowania byłej asystentce. Zapadł wyrok w sprawie

Graham Chase Robinson przytoczyła w pozwie przykłady, które miały zobrazować zachowanie Roberta De Niro. Kobieta zarzuciła, że aktor używał wobec niej wulgarnego języka, nazywając ją "suką" i żądając, by wykonywała zadania znacznie wykraczające poza jej obowiązki zawodowe - "biurowa żona" miała zszywać De Niro ubrania, wiązać krawat czy zapinać koszulę. Robinson zeznała także, że aktor nie wahał się prosić jej o to, by drapała go po plecach, co było dla niej "przerażające" i "obrzydliwe". Czara goryczy przelała się w 2019 roku, kiedy byłej pracowniczce zlecono umeblowanie nowojorskiej kamienicy, gdzie mieszkali De Niro i jego partnerka.