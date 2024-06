Robert Janowski wraca do TVP. Poprowadzi program "Jaka to melodia?"

Robert Janowski w latach 1997-2018 był twarzą programu "Jaka to melodia?", który emitowano na antenie telewizyjnej Jedynki. Dziennikarz prowadził go przez ponad dwie dekady, aż w sierpniu 2018 r. pojawiła się informacja, że nie podpisał on umowy z Telewizją Polską. "Dziękuję, że byliście ze mną i z programem Jaka to melodia? przez te wszystkie lata. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Media Corporation a TVP1 z poprzedniego sezonu pozostało 10 odcinków, które z przyjemnością dla was zagramy. Czyli jeszcze widzimy się na chwilę, moi drodzy. Dopiero potem się z Wami pożegnam" - poinformował Janowski.