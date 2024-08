Przemysław Babiarz wraca do TVP. Głupio wyszło, nie?

TVP rozesłała do mediów krótki komunikat, w którym poinformowała o powrocie Przemysława Babiarza do komentowania Igrzysk Olimpijskich. Komentator spotkał się z dyrektorem TVP Tomaszem Sygutem oraz dyrektorem TVP Sport Jakubem Kwiatkowskim, co zaowocowało cofnięciem zawieszenia: