TVP znów przeprasza. Wcześniej widzów, teraz Donalda Tuska

W miniony weekend Telewizja Polska w rozesłanym do mediów krótkim komunikacie prasowym poinformowała, że zdecydowała się zawiesić Przemysława Babiarza, a komentator nie będzie już relacjonował przebiegu Letnich Igrzysk Olimpijskich. Powodem była jego wypowiedź na temat utworu "Imagine" Johna Lennona, w której dziennikarz stwierdził, że piosenka jest "niestety" wizją komunizmu. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" - czytaliśmy w komunikacie TVP.