Rocznica - gdzie obejrzeć online hollywoodzki debiut Jana Komasy?

Pod koniec listopada minionego roku na wielkich ekranach zadebiutował film "Rocznica" w reżyserii Jana Komasy. Mimo że za kamerą stanął Polak, to wcześniej mogli go obejrzeć widzowie w Stanach Zjednoczonych. Polscy kinomani mogą być jednak z tego powodu dumni - "Rocznica" to bowiem Hollywoodzki debiut cenionego reżysera, który powstał we współpracy ze scenarzystką Lori Rosene-Gambino. I choćby nawet dlatego na ten thriller psychologiczny warto rzucić okiem. Właśnie pojawiła się ku temu okazja - "Rocznica" trafiła do VOD.

Rocznica - gdzie obejrzeć film Jana Komasy w VOD?

"Rocznica" najpewniej trafiłaby na ekrany dużo szybciej, gdyby nie strajki WGA i SAG-AFTRA. Zdjęcia w Dublinie rozpoczęły się już bowiem w lipcu 2023 r., lecz dopiero ponad 2 lata później, w październiku 2025 r., na 41. Warszawskim Festiwalu Filmowym odbył się pierwszy pokaz produkcji. Jeszcze w tym samym miesiącu film mogli obejrzeć widzowie w Stanach Zjednoczonych, a 21 listopada trafił on do polskich kin.

Od dziś hollywoodzki debiut Komasy można obejrzeć w domowym zaciszu. Na ten moment jest on dostępny wyłącznie w ramach wypożyczenia w cenie 28-39,99 zł. Taką możliwość oferują serwisy: Prime Video, Polsat Box Go, Rakuten, Player, TVP VOD oraz Pilot WP.

Akcja produkcji rozpoczyna się pewnego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25. rocznicy ślubu Ellen (Diane Lane) i Paula (Kyle Chandler). Piękne okoliczności nie zwiastują żadnych komplikacji. Do czasu, gdy na uroczystości Josh (Dylan O'Brien), syn pary, nie przedstawia rodzicom swojej narzeczonej Liz (Phoebe Dynevor). Kobieta wydaje się być uroczą osobą, jednak pod tą maską sympatycznej wybranki Josha kryją się wielkie ambicje i brak skrupułów.

Liz, dawna studentka Ellen, która lata temu została wyrzucona z uczelni ze szerzenie radykalnych poglądów. Jej ideologia o nazwie "Zmiana", która zdobywaj coraz szerszy rozgłos, zaczyna negatywnie wpływać na rodzinę Josha, rozbijając ją od środka. Manipulacje nowej członkini rodziny sprawią zaś, że skrzętnie skrywane rodzinne konflikty zaczynają nabierać nowej mocy.

Anna Bortniak 08.01.2026 15:01

