Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?

Nowy sezon serialu "Rodzinka.pl" zmierza na ekrany. W sieci pojawiła się czołówka uwielbianej produkcji, która już za kilka dni zadebiutuje na ekranach telewizorów.

Anna Bortniak
rodzinka pl nowa czolowka 2025
"Rodzinka.pl" to jeden z ulubionych seriali Polaków, który od 2011 r. gromadził przed telewizorami sporą widownię. Jego fabuła skupia się na pięcioosobowej rodzinie Boskich - Natalii i Ludwiku (Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak) oraz ich trzech synach: Tomku (Maciej Musiał), Kubie (Adam Zdrójkowski) i Kacprze (Mateusz Pawłowski).

W 2020 roku niespodziewanie gruchnęła informacja o tym, że kultowy serial zostaje zdjęty z anteny, czym byli zaskoczeni nawet sami aktorzy. Spotkało się to wówczas z niezadowoleniem widzów, którzy nie zgadzali się z decyzją produkcji. W kwietniu 2024 roku pojawiły się jednak doniesienia, że "Rodzinka.pl" wróci z 17. sezonem. Potwierdziły się one już rok później, kiedy w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu.

Rodzinka.pl - nowa czołówka. Kiedy premiera w TVP2?

Dziś widzowie mieli okazję zobaczyć nową czołówkę serialu "Rodzinka.pl", która - prawdę powiedziawszy - bardzo się nie zmieniła. Wciąż można usłyszeć w mniej piosenkę "Więcej się da", którą śpiewa Piotr Kupicha, ponadto widać charakterystyczne dla starej czołówki animacje.

Tylko u nas premiera NOWEJ czołówki serialu Rodzinka.pl! Oto oni - boska ekipa, którą wszyscy kochamy! Startujemy już 6 września! Pierwszy odcinek w sobotę o 20:00 w TVP2!

- czytamy w mediach społecznościowych TVP.

Widoczną zmianą jest oczywiście skład obsady - na początku w nagraniu pojawia się Maja, córka Tomka i Magdy, a następnie pozostali członkowie rodziny Boskich, czyli Natalia, Ludwik, Kuba i Kacper oraz Tomek i Magda.

Do tej pory wyemitowano 16 sezonów "Rodzinki.pl", czyli łącznie ponad 300 odcinków. Fabuła początkowo skupiała się na relacjach Natalii i Ludwika z dorastającymi synami, natomiast w późniejszych sezonach widzowie mogli obserwować wątki związane z przyjaciółmi rodziny, pierwszymi miłościami chłopców, jak również powiększania się rodziny. Wiązało się to z wprowadzeniem na ekrany nowych bohaterów.

W obsadzie znaleźli się:

  • Małgorzata Kożuchowska jako Natalia Boska
  • Tomasz Karolak jako Ludwik Boski
  • Maciej Musiał jako Tomasz Boski
  • Adam Zdrójkowski jako Jakub Boski
  • Mateusz Pawłowski jak Kacper Boski
  • Agata Kulesza jako Marysia
  • Jacek Braciak jako Marek Nawrocki
  • Olga Kalicka jako Magda
  • Julia Wieniawa-Narkiewicz jako Paulina (Paula) 
  • Wiktoria Gąsiewska jako Agata
  • Emilia Dankwa jako Zosia
  • Halina Skoczyńska jako Janina Lipska
  • Michał Grudziński jako Zenon Lipski
  • Adam Sikora jako Filip
  • Daniel Dziorek jako Bolo
  • Magdalena Stużyńska-Brauer jako Viola
Premiera pierwszego odcinka "Rodzinki.pl" w sobotę, 6 września, o 20:00 w TVP2.

03.09.2025 16:31
