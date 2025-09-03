Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?

Ładowanie...

"Rodzinka.pl" to jeden z ulubionych seriali Polaków, który od 2011 r. gromadził przed telewizorami sporą widownię. Jego fabuła skupia się na pięcioosobowej rodzinie Boskich - Natalii i Ludwiku (Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak) oraz ich trzech synach: Tomku (Maciej Musiał), Kubie (Adam Zdrójkowski) i Kacprze (Mateusz Pawłowski).

W 2020 roku niespodziewanie gruchnęła informacja o tym, że kultowy serial zostaje zdjęty z anteny, czym byli zaskoczeni nawet sami aktorzy. Spotkało się to wówczas z niezadowoleniem widzów, którzy nie zgadzali się z decyzją produkcji. W kwietniu 2024 roku pojawiły się jednak doniesienia, że "Rodzinka.pl" wróci z 17. sezonem. Potwierdziły się one już rok później, kiedy w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu.

Rodzinka.pl - nowa czołówka. Kiedy premiera w TVP2?

Dziś widzowie mieli okazję zobaczyć nową czołówkę serialu "Rodzinka.pl", która - prawdę powiedziawszy - bardzo się nie zmieniła. Wciąż można usłyszeć w mniej piosenkę "Więcej się da", którą śpiewa Piotr Kupicha, ponadto widać charakterystyczne dla starej czołówki animacje.

Tylko u nas premiera NOWEJ czołówki serialu Rodzinka.pl! Oto oni - boska ekipa, którą wszyscy kochamy! Startujemy już 6 września! Pierwszy odcinek w sobotę o 20:00 w TVP2! - czytamy w mediach społecznościowych TVP.

Widoczną zmianą jest oczywiście skład obsady - na początku w nagraniu pojawia się Maja, córka Tomka i Magdy, a następnie pozostali członkowie rodziny Boskich, czyli Natalia, Ludwik, Kuba i Kacper oraz Tomek i Magda.

Do tej pory wyemitowano 16 sezonów "Rodzinki.pl", czyli łącznie ponad 300 odcinków. Fabuła początkowo skupiała się na relacjach Natalii i Ludwika z dorastającymi synami, natomiast w późniejszych sezonach widzowie mogli obserwować wątki związane z przyjaciółmi rodziny, pierwszymi miłościami chłopców, jak również powiększania się rodziny. Wiązało się to z wprowadzeniem na ekrany nowych bohaterów.

W obsadzie znaleźli się:

Małgorzata Kożuchowska jako Natalia Boska

jako Natalia Boska Tomasz Karolak jako Ludwik Boski

jako Ludwik Boski Maciej Musiał jako Tomasz Boski

jako Tomasz Boski Adam Zdrójkowski jako Jakub Boski

jako Jakub Boski Mateusz Pawłowski jak Kacper Boski

jak Kacper Boski Agata Kulesza jako Marysia

jako Marysia Jacek Braciak jako Marek Nawrocki

jako Marek Nawrocki Olga Kalicka jako Magda

jako Magda Julia Wieniawa-Narkiewicz jako Paulina (Paula)

jako Paulina (Paula) Wiktoria Gąsiewska jako Agata

jako Agata Emilia Dankwa jako Zosia

Halina Skoczyńska jako Janina Lipska

Michał Grudziński jako Zenon Lipski

Adam Sikora jako Filip

Daniel Dziorek jako Bolo

Magdalena Stużyńska-Brauer jako Viola

Premiera pierwszego odcinka "Rodzinki.pl" w sobotę, 6 września, o 20:00 w TVP2.

03.09.2025

