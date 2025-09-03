Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?
Nowy sezon serialu "Rodzinka.pl" zmierza na ekrany. W sieci pojawiła się czołówka uwielbianej produkcji, która już za kilka dni zadebiutuje na ekranach telewizorów.
"Rodzinka.pl" to jeden z ulubionych seriali Polaków, który od 2011 r. gromadził przed telewizorami sporą widownię. Jego fabuła skupia się na pięcioosobowej rodzinie Boskich - Natalii i Ludwiku (Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak) oraz ich trzech synach: Tomku (Maciej Musiał), Kubie (Adam Zdrójkowski) i Kacprze (Mateusz Pawłowski).
W 2020 roku niespodziewanie gruchnęła informacja o tym, że kultowy serial zostaje zdjęty z anteny, czym byli zaskoczeni nawet sami aktorzy. Spotkało się to wówczas z niezadowoleniem widzów, którzy nie zgadzali się z decyzją produkcji. W kwietniu 2024 roku pojawiły się jednak doniesienia, że "Rodzinka.pl" wróci z 17. sezonem. Potwierdziły się one już rok później, kiedy w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu.
Rodzinka.pl - nowa czołówka. Kiedy premiera w TVP2?
Dziś widzowie mieli okazję zobaczyć nową czołówkę serialu "Rodzinka.pl", która - prawdę powiedziawszy - bardzo się nie zmieniła. Wciąż można usłyszeć w mniej piosenkę "Więcej się da", którą śpiewa Piotr Kupicha, ponadto widać charakterystyczne dla starej czołówki animacje.
Tylko u nas premiera NOWEJ czołówki serialu Rodzinka.pl! Oto oni - boska ekipa, którą wszyscy kochamy! Startujemy już 6 września! Pierwszy odcinek w sobotę o 20:00 w TVP2!
- czytamy w mediach społecznościowych TVP.
Widoczną zmianą jest oczywiście skład obsady - na początku w nagraniu pojawia się Maja, córka Tomka i Magdy, a następnie pozostali członkowie rodziny Boskich, czyli Natalia, Ludwik, Kuba i Kacper oraz Tomek i Magda.
Do tej pory wyemitowano 16 sezonów "Rodzinki.pl", czyli łącznie ponad 300 odcinków. Fabuła początkowo skupiała się na relacjach Natalii i Ludwika z dorastającymi synami, natomiast w późniejszych sezonach widzowie mogli obserwować wątki związane z przyjaciółmi rodziny, pierwszymi miłościami chłopców, jak również powiększania się rodziny. Wiązało się to z wprowadzeniem na ekrany nowych bohaterów.
W obsadzie znaleźli się:
- Małgorzata Kożuchowska jako Natalia Boska
- Tomasz Karolak jako Ludwik Boski
- Maciej Musiał jako Tomasz Boski
- Adam Zdrójkowski jako Jakub Boski
- Mateusz Pawłowski jak Kacper Boski
- Agata Kulesza jako Marysia
- Jacek Braciak jako Marek Nawrocki
- Olga Kalicka jako Magda
- Julia Wieniawa-Narkiewicz jako Paulina (Paula)
- Wiktoria Gąsiewska jako Agata
- Emilia Dankwa jako Zosia
- Halina Skoczyńska jako Janina Lipska
- Michał Grudziński jako Zenon Lipski
- Adam Sikora jako Filip
- Daniel Dziorek jako Bolo
- Magdalena Stużyńska-Brauer jako Viola
Premiera pierwszego odcinka "Rodzinki.pl" w sobotę, 6 września, o 20:00 w TVP2.