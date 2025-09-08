Widzowie rozczarowani nową Rodzinką.pl. To już nie jest ten sam serial

Ładowanie...

Nowy sezon serialu "Rodzinka.pl" po pięciu latach przerwy zadebiutował na ekranach telewizorów. Premiera 1. odcinka 17. sezonu wzbudziła w widzach sporo ekscytacji, szczególnie, że wcześniej produkcja została niespodziewanie zdjęta z anteny i fani właściwie byli zmuszeni, by się z nią pożegnać. Teraz, kiedy najnowszy odcinek w końcu zadebiutował na małych ekranach, zapał telewidzów został nieco ostudzony. Opinie na temat premierowego epizodu są bezlitosne.

Rodzinka.pl - opinie o nowym odcinku

W premierowym odcinku 17. sezonu widzowie ponownie wracają do domu rodziny Boskich, gdzie nastąpiły znaczące zmiany. Krnąbrni dotąd nastolatkowie dorośli, mierząc się z nowymi problemami - Tomek wraz z partnerką i córką mieszka właściwie drzwi w drzwi ze swoimi rodzicami, Kuba nie robi właściwie nic, a Kacper całymi dniami siedzi zamknięty w piwnicy w otoczeniu monitorów. Tymczasem Ludwik i Natalia co prawda znów skaczą sobie do gardeł, ale ich kłótnie mają już nieco inny wymiar.

Opis "Rodzinki.pl" po latach nie brzmi jak kolorowa i zabawna historia, której spodziewali się widzowie - tym razem produkcja ma nieco bardziej mroczny wymiar. Serial zatracił swoją sielankowość - zamiast tego bije od niego frustracja bohaterów, ostre dyskusje i gorzkie sceny, które nie do końca przypadły do gustu fanom serialu. Odzwierciedlają to ich komentarze w mediach społecznościowych:

Oglądam nową "Rodzinkę.pl" i, serio, to jest tak żenujące i cringe'owe, Boże, jak to skręca. Nie dorasta do pięt pierwotnej wersji, która była super, a ta jest żenująca.

Ta nowa "Rodzinka.pl" jest tragiczna, a lubiłam ją sobie czasem w tle puścić, poprzednie sezony były znośne. To ma być sitcom? Ponure wnętrza, nawiedzona córka, "matulko", "dziadulku" i inne żenady. Ten serial już nie ma takiej dynamiki jak kiedyś, ciągnie się jak guma.

"Rodzinka.pl" była elitarna i czasem żenująca, ale co do zasady jako aspiracyjna opowieść o miłości podobała się wszystkim. Wróciła po latach jako historia sfrustrowanych, nienawidzących, samotnych ludzi. Nie zgadłbym, że ten serial będzie idealną metaforą schyłku III RP.

Naszą recenzję "Rodzinki.pl" znajdziecie pod tym linkiem.

Pierwszy odcinek 17. sezonu serialu "Rodzinka.pl" zadebiutował w sobotę, 6 września o godzinie 20:00 na kanale TVP2. Kolejne będą emitowane co tydzień w sobotę o tej samej porze.

Najnowsza odsłona będzie składała się z 13 odcinków. Oto harmonogram:

1. odcinek (288) - 6 września

2. odcinek (289) - 13 września

3. odcinek (290) - 20 września

4. odcinek (291) - 27 września

5. odcinek (292) - 4 października

6. odcinek (293) - 11 października

7. odcinek (294) - 18 października

8. odcinek (295) - 25 października

9. odcinek (296) - 1 listopada

10. odcinek (297) - 8 listopada

11. odcinek (298) - 15 listopada

12. odcinek (299) - 22 listopada

13. odcinek (300) - 29 listopada

Anna Bortniak 08.09.2025 11:10

