Kiedy kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw? Harmonogram

Nie ma chyba w styczniu serialowej premiery, wobec której byłoby tyle oczekiwań, co w przypadku "Rycerza Siedmiu Królestw". Miniserial HBO Max to kolejny projekt z uwielbianego przez świata "Gry o tron", który już za chwilę zadebiutuje w serwisie. Informujemy, kiedy będą pojawiać się odcinki tej superprodukcji.

Adam Kudyba
rycerz siedmiu krolestw odcinki
Fani "Gry o tron" są chyba jedną z najbardziej rozpieszczanych popkulturowo grup przez twórców. Trzy lata po zakończeniu emitowanego w latach 2011-19 serialu światło dzienne ujrzał "Ród smoka", którego 3. sezon będzie miał premierę w tym roku. Zanim jednak to nastąpi, sympatycy uniwersum będą mieli się czym nacieszyć - za chwilę na platformie HBO Max pojawi się kolejna, osadzona w tym świecie produkcja.

Rycerz Siedmiu Królestw już zaraz na HBO Max. Co wiemy o serialu?

W nocy z niedzieli na poniedziałek na HBO Max pojawi się "Rycerz Siedmiu Królestw" - miniserial współtworzony przez Irę Parkera oraz oczywiście George'a R. R. Martina, autora powieści stanowiących materiał źródłowy wszystkich dotychczasowych produkcji. Ton fabuły zapowiada się na wyraźnie lżejszy, niż dotychczas. Akcja "Rycerza" rozgrywa się na ok. 100 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron", a jej głównymi bohaterami są Duncan Wysoki i Jajo. Pierwszy jest rycerzem, drugi zaś jego giermkiem. Obaj razem przemierzają Westeros, a podróż ta przyniesie im sporo wyzwań.

W roli Duncana zobaczymy Petera Claffeya, który dopiero stawia pierwsze kroki w branży - dotychczas wystąpił wyłącznie w serialu "Wreck" oraz filmie "Drobiazgi takie jak te". Co ciekawe, większe doświadczenie ekranowe ma 12-letni Dexter Sol Ansell, wcielający się w Jajo. Chłopak wystąpił w takich tytułach jak "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", "Here. Poza czasem", "Kukułki z Midwich" i "The Moor". W obsadzie znaleźli się również m.in. Bertie Carvel ("The Crown"), Finn Bennett ("Detektyw"), Daniel Ings ("Sex Education").

Rycerz Siedmiu Królestw - harmonogram odcinków

Dla premiery pierwszego epizodu miniserial HBO Max wielu fanów prawdopodobnie zarwie nockę - debiutancki odcinek "Rycerza Siedmiu Królestw" trafi do serwisu w nocy z 18 na 19 stycznia (z niedzieli na poniedziałek). Produkcja będzie liczyć łącznie 6 epizodów.

Oto harmonogram premier odcinków "Rycerza Siedmiu Królestw" w HBO Max:

  • Odcinek 1 - 19/1/26
  • Odcinek 2 - 26/1/26
  • Odcinek 3 - 2/2/26
  • Odcinek 4 - 9/2/26
  • Odcinek 5 - 16/2/26
  • Odcinek 6 - 23/2/26

Jeśli chcecie przeczytać recenzję "Rycerza Siedmiu Królestw", znajdziecie ją tutaj.

18.01.2026 20:59
