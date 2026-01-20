REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Jajo pojawił się już w Grze o tron. Kim jest giermek z Rycerza Siedmiu Królestw?

Drugi główny bohater „Rycerza Siedmiu Królestw” - bezwłosy, młodziutki Jajo, giermek ser Duncana - to zagadkowa postać. Przynajmniej na początku tej historii. Fani prozy Martina wiedzą, że o protagoniście wspominano już w „Grze o tron” i że odegra on istotną rolę w historii Westeros.

Michał Jarecki
rycerz siedmiu królestw jajo aegon
REKLAMA

Uwaga: poniżej znajdziecie spoilery zdradzające rozwój fabuły „Rycerza Siedmiu Królestw”.

Nie bez powodu Jajo był wspomniany bodaj w każdej odsłonie cyklu „Pieśń Lodu i Ognia”. Na tym etapie fabuły „Rycerza Siedmiu Królestw” jeszcze o tym nie wspomniano, ale już 3. epizod zdradzi nam prawdziwą tożsamość błyskotliwego chłopca, którego Dunk spotkał pod tawerną na początku opowieści. W rzeczywistości nazywa się on Aegon V Targaryen i w przyszłości zostanie władcą Siedmiu Królestw. Daenerys Targaryen to jego prawnuczka.

Aegon przez długi czas nie był nawet bliski władzy, jednak wreszcie - po tym, jak Wielka Rada pominęła kandydatów wyprzedzających go w linii sukcesji, a jego starszy brat, maester Aemon, odmówił przyjęcia tronu - Jajo stał się królem. 

REKLAMA

Rycerz Siedmiu Królestw - kim jest Jajo?

To właśnie maester Aemon wspomina o Jaju na kartach „Gry o tron”. Starszy syn króla Maekara postanowił dołączyć do zakonu, wobec czego zrzekł się praw do tronu wraz ze swoim ślubowaniem, podczas którego porzucił również swoje rodowe nazwisko. Gdy starsi bracia Aemona zmarli, pomimo jego poświęcenia życia zakonowi wciąż istnieli ludzie, którzy uważali go za prawnego następcę tronu. Aemon musił zatem odmówić ostatecznie - i przekazać prawa do korony młodszemu bratu. „Egg, I dreamed that I was old” (śniło mi się, że jestem stary) - tak brzmiały ostatnie słowa maestera, co sugeruje, że nawiedziły go wspomnienia z młodości z bratem.

REKLAMA

Zanim jednak przywdział koronę, Jajo miał znacznie skromniejsze ambicje. Marzył o zostaniu gwardzistą królewskim. Najpierw miał być giermkiem najstarszego brata podczas turnieju na Łąkach Ashford, ale Daeron był bardziej zainteresowany upijaniem się w gospodzie. Tam też na chłopca natknął się Dunk.

Po turnieju Maekar, ojciec Aegona, zażyczył sobie, by chłopiec został wyszkolony na rycerza. Aegon zgodziłby się na to tylko wówczas, gdyby rycerzem mającym go szkolić miał być Dunk. Sam Duncan odmówił propozycji zasilenia garnizonu Summerhall i zgodził się zabrać ze sobą Aegona jako giermka. Od tej pory przez kolejne lata młody Targaryen towarzyszył Duncanowi Wisokiemu jako giermek Jajo. Przygody tych dwóch prześledzimy w kolejnych sezonach serialu. Przeczytacie o nich też w zbiorze opowiadań George’a R.R. Martina.

Jeśli w oczekiwaniu na kolejny odcinek chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu możecie znaleźć pełny harmonogram odcinków, a tu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki?

Możesz też zaobserwować nas w Google, aby być na bieżąco. Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google.

REKLAMA
Michał Jarecki
20.01.2026 20:13
Tagi: Gra o tronRycerz Siedmiu Królestw
Najnowsze
19:15
Najbardziej bezczelny film wojenny XXI wieku robi dywersję na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-20T19:15:00+01:00
18:02
Zakończenie 28 lat później: Świątyni kości to gratka dla fanów. Co dalej?
Aktualizacja: 2026-01-20T18:02:00+01:00
17:31
Netflix ujawnił polskie nowości na 2026 rok. Jest grubo, będzie grubiej
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:49+01:00
17:06
Rycerz Siedmiu Królestw to piękny dowód na to, że Westeros żyje. To produkcja, którą trzeba znać
Aktualizacja: 2026-01-20T17:06:21+01:00
16:01
Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach
Aktualizacja: 2026-01-20T16:01:00+01:00
16:00
Kim jest hedge knight w Rycerzu Siedmiu Królestw? Od tego pytania aż boli głowa
Aktualizacja: 2026-01-20T16:00:53+01:00
14:52
Użytkownicy HBO Max pokochali to fantasy. Jest magiczne
Aktualizacja: 2026-01-20T14:52:35+01:00
12:26
Wikingowie mieli wyglądać inaczej. Twórca chciał uśmiercić Ragnara wcześniej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:26:47+01:00
12:14
Znamy obsadę Nocy i dni od Netfliksa. Ależ nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-20T12:14:48+01:00
10:28
Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-20T10:28:33+01:00
9:40
Gwiazdor Marvela nie powróci w Avengers 5. Co ze Star-Lordem?
Aktualizacja: 2026-01-20T09:40:30+01:00
9:08
Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-20T09:08:03+01:00
7:57
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
19:57
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna
Aktualizacja: 2026-01-19T19:57:00+01:00
19:10
Valentino nie żyje. Legendarny włoski projektant miał 93 lata
Aktualizacja: 2026-01-19T19:10:23+01:00
18:05
Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD
Aktualizacja: 2026-01-19T18:05:00+01:00
18:01
Kim jest Lyonel Baratheon z Rycerza Siedmiu Królestw? Pokochacie go
Aktualizacja: 2026-01-19T18:01:00+01:00
17:34
Taco Hemingway ogłosił dodatkowy koncert. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2026-01-19T17:34:02+01:00
17:01
Ben Affleck przechodził katusze kręcąc kultową scenę. Cud, że wyszło tak dobrze
Aktualizacja: 2026-01-19T17:01:00+01:00
16:31
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-19T16:31:00+01:00
15:59
Polska ekipa w Hamnecie. Kto jeszcze pracuje nad filmem?
Aktualizacja: 2026-01-19T15:59:00+01:00
14:17
George R.R. Martin przekazał nieopublikowane opowiadania. Ja też chcę
Aktualizacja: 2026-01-19T14:17:49+01:00
13:20
Genialny western twórcy Wikingów w końcu w Polsce. Czekaliśmy całe lata
Aktualizacja: 2026-01-19T13:20:24+01:00
11:59
Ilu sezonów doczeka się genialny horror zanim trafi do Polski?
Aktualizacja: 2026-01-19T11:59:04+01:00
11:15
Będą nowe Noce i dnie. Netflix zatrudnił świetną reżyserkę
Aktualizacja: 2026-01-19T11:15:38+01:00
10:48
Kiedy rozgrywa się akcja Rycerza Siedmiu Królestw? Lata przed Grą o tron
Aktualizacja: 2026-01-19T10:48:20+01:00
9:53
Disney idzie po Spider-Mana. Tak dobrze jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-19T09:53:20+01:00
8:35
Nie żyje reżyser Króla Lwa. Miał 76 lat
Aktualizacja: 2026-01-19T08:35:03+01:00
5:01
Kiedy premiera Pionka? SkyShowtime ogłosił kontynuację Ślebody
Aktualizacja: 2026-01-19T05:01:00+01:00
20:59
Kiedy kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-18T20:59:00+01:00
14:40
Cena Player w 2026. Czy można zaoszczędzić?
Aktualizacja: 2026-01-18T14:40:00+01:00
13:39
Najlepsze kryminały i thrillery 2025. Mocne książki, które wciągają
Aktualizacja: 2026-01-18T13:39:00+01:00
12:34
Najlepsze filmy sci-fi 2025 roku. TOP 11
Aktualizacja: 2026-01-18T12:34:00+01:00
12:04
Netflix ma sposób na widzów, którzy scrollują podczas oglądania. To straszne
Aktualizacja: 2026-01-18T12:04:32+01:00
11:33
Zapomniałem o tym filmie na 15 lat. Prime Video przywróciło mi dzieciństwo
Aktualizacja: 2026-01-18T11:33:06+01:00
10:48
Reżyser Mamma Mia 3 ujawniony. To się dzieje
Aktualizacja: 2026-01-18T10:48:30+01:00
9:45
Boski thriller nie trafił do polskich kin. Na szczęście właśnie wpadł do Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-18T09:45:00+01:00
8:58
Na HBO Max wpadł przepyszny horror sci-fi. To wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-01-18T08:58:00+01:00
8:01
Mroczne kryminały przejmują Netfliksa. Po tym podwójnym uderzeniu nie pozbieracie się
Aktualizacja: 2026-01-18T08:01:00+01:00
14:12
Rodzina do wynajęcia to nie tylko film. Zaskoczyło mnie, ile w nim prawdy
Aktualizacja: 2026-01-17T14:12:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA