Jajo pojawił się już w Grze o tron. Kim jest giermek z Rycerza Siedmiu Królestw?

Uwaga: poniżej znajdziecie spoilery zdradzające rozwój fabuły „Rycerza Siedmiu Królestw”.



Nie bez powodu Jajo był wspomniany bodaj w każdej odsłonie cyklu „Pieśń Lodu i Ognia”. Na tym etapie fabuły „Rycerza Siedmiu Królestw” jeszcze o tym nie wspomniano, ale już 3. epizod zdradzi nam prawdziwą tożsamość błyskotliwego chłopca, którego Dunk spotkał pod tawerną na początku opowieści. W rzeczywistości nazywa się on Aegon V Targaryen i w przyszłości zostanie władcą Siedmiu Królestw. Daenerys Targaryen to jego prawnuczka.



Aegon przez długi czas nie był nawet bliski władzy, jednak wreszcie - po tym, jak Wielka Rada pominęła kandydatów wyprzedzających go w linii sukcesji, a jego starszy brat, maester Aemon, odmówił przyjęcia tronu - Jajo stał się królem.

Rycerz Siedmiu Królestw - kim jest Jajo?

To właśnie maester Aemon wspomina o Jaju na kartach „Gry o tron”. Starszy syn króla Maekara postanowił dołączyć do zakonu, wobec czego zrzekł się praw do tronu wraz ze swoim ślubowaniem, podczas którego porzucił również swoje rodowe nazwisko. Gdy starsi bracia Aemona zmarli, pomimo jego poświęcenia życia zakonowi wciąż istnieli ludzie, którzy uważali go za prawnego następcę tronu. Aemon musił zatem odmówić ostatecznie - i przekazać prawa do korony młodszemu bratu. „Egg, I dreamed that I was old” (śniło mi się, że jestem stary) - tak brzmiały ostatnie słowa maestera, co sugeruje, że nawiedziły go wspomnienia z młodości z bratem.

Zanim jednak przywdział koronę, Jajo miał znacznie skromniejsze ambicje. Marzył o zostaniu gwardzistą królewskim. Najpierw miał być giermkiem najstarszego brata podczas turnieju na Łąkach Ashford, ale Daeron był bardziej zainteresowany upijaniem się w gospodzie. Tam też na chłopca natknął się Dunk.



Po turnieju Maekar, ojciec Aegona, zażyczył sobie, by chłopiec został wyszkolony na rycerza. Aegon zgodziłby się na to tylko wówczas, gdyby rycerzem mającym go szkolić miał być Dunk. Sam Duncan odmówił propozycji zasilenia garnizonu Summerhall i zgodził się zabrać ze sobą Aegona jako giermka. Od tej pory przez kolejne lata młody Targaryen towarzyszył Duncanowi Wisokiemu jako giermek Jajo. Przygody tych dwóch prześledzimy w kolejnych sezonach serialu. Przeczytacie o nich też w zbiorze opowiadań George’a R.R. Martina.

Jeśli w oczekiwaniu na kolejny odcinek chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu możecie znaleźć pełny harmonogram odcinków, a tu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki?



Michał Jarecki 20.01.2026 20:13

