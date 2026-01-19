REKLAMA
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna

Pierwszy odcinek „Rycerza Siedmiu Królestw” wylądował w HBO Max, a my wreszcie możemy zacząć analizować serial i odpowiadać na kolejne pytania. Odpowiedź na jedno z nich - „gdzie są smoki?!” - ma bezpośredni związek z czasem akcji. 

Michał Jarecki
rycerz siedmiu królestw smoki
„Rycerz Siedmiu Królestw” to pierwszy serial ze świata „Gry o tron”, w którym nie pojawiają się (i nie pojawią) żadne smoki - choć, rzecz jasna, nie zabraknie nawiązań do tych stworzeń, na przykład w formie teatru kukiełek. Miłośnicy prozy George’a R.R. Martina wiedzą, że nie jest to kwestia ograniczeń budżetowych (tak jak w przypadku początków „GoT”, gdzie rzadko widywaliśmy wilkory czy większe potyczki). Powód jest czysto historyczny.

Rycerz Siedmiu Królestw - gdzie są smoki?

Mamy rok 209 o.P. (czyli po podboju Westeros przez Aegona Targaryena) - minęło ok. 78 lat od targaryeńskiej wojny domowej zwanej Tańcem Smoków (czyli od końca wydarzeń ukazanych w „Rodzie smoka”), a od „Gry o tron” dzieli nas 89 lat. W pozaekranowym okresie dzielącym dwa prequele wydarzyło się sporo - jednym z najważniejszych faktów jest jednak ten dotyczący smoków. W tym punkcie na osi czasu uniwersum te straszliwe bestie już nie istnieją - ostatnia z nich zginęła w 153 o.P.

Wraz z wymarciem smoków Targaryenowie utracili w oczach ludu swoją mistyczną aurę. Życie w Westeros stało się znacznie bardziej przyziemne (i spokojniejsze) za panowania króla Daerona II Targaryena - a przynajmniej do czasu. W tym okresie większość wielkich rodów zarządza własnymi domenami i stara się utrzymać porządek na swoich ziemiach. Jedyną rodziną, która doświadcza poważnych wstrząsów i zachwiania dotychczasowego status quo, są, rzecz jasna, Targaryenowie.

Dopiero 145 lat później, gdy Daenerys Targaryen rozpocznie swą drogę ku Żelaznemu Tronowi, w Westeros po raz pierwszy od półtora wieku narodzą się smoki. Będą to Drogon, Rhaegal i Viserion.

A co właściwie stało się ze wszystkimi fruwającymi, ognistymi gadami w Siedmiu Królestwach?

Odpowiedź jest bezpośrednio związana z „Rodem smoka”. Nie bez powodu maester Gyldayn pisze, że nazwą trafniejszą od „Tańca” byłoby raczej „Umieranie Smoków”: w „Ogniu i krwi” Martina - w 129 o.P. - żyło jeszcze 0 smoków, natomiast pod koniec wojny domowej w 131 o.P. pozostały zaledwie cztery. Choć okoliczności ich śmierci nie zostały dokładnie opisane, ich zniknięcie z kart historii Westeros jednoznacznie sugeruje zagładę gatunku.

Brak smoków oznacza także brak jaj, a nawet te, które przetrwały po Tańcu, nigdy się nie wykluły. Jak czytamy w opowiadaniu, na którym oparto „Rycerza Siedmiu Królestw” - ostatni targaryeński smok był „mały i skarlały, z uschniętymi skrzydłami”. Ser Duncan „Dunk” Wysoki dowiaduje się o nim od swojego zmarłego mistrza, ser Arlana z Pennytree, który widział go w Królewskiej Przystani jako chłopiec, na rok przed śmiercią ostatniej bestii w 153 o.P.

Gdy zatem widzimy Dunka po raz pierwszy, od śmierci ostatniego smoka minęło już ponad 50 lat. 

Jeśli w oczekiwaniu na kolejny odcinek chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu możecie znaleźć pełny harmonogram odcinków.

19.01.2026 19:57
