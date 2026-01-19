Kim jest Lyonel Baratheon z Rycerza Siedmiu Królestw? Pokochacie go

Ładowanie...

Fabuła 1. sezonu „Rycerza Siedmiu Królestw” krąży wokół turnieju rycerskiego. Ten zaś przyciąga rozmaitych śmiałków, w tym westeroskich lordów i przedstawicieli najważniejszych rodzin w Siedmiu Królestwach. Jednym z nich jest Lyonel Baratheon zwany Śmiejącą się Burzą, portretowany przez

Daniela Ingsa („Dżentelmeni”, „Marvels”, „Kobieta z kabiny dziesiątej”).



Ser Lyonel to awanturnik i hulaka - facet, który nie wzgardzi dobrą zabawą i bitką, gdy tylko jakaś zamajaczy na horyzoncie. Jego dziedzic, Ormund, zostanie później dziadkiem znanych z „Gry o tron” bohaterów: Roberta, Stannisa i Renly’ego. Ten pierwszy przewodził słynnej Rebelii skierowanej przeciw królowi Aerysowi II Targaryenowi. Trwająca rok Wojna Uzurpatora doprowadziła do końca rządów Targaryenów i objęcia władzy przez nową dynastię: właśnie Baratheonów.

Rycerz Siedmiu Królestw - kim jest Lyonel Baratheon?

George R.R. Martin nie precyzuje, czy Ormund jest synem Lyonela - mógł być zatem innym jego krewnym. Jednak niezależnie od tego, Burza pozostaje kluczową postacią w drzewie genealogicznym Baratheonów i w nowym serialu.



W 6. odcinku 1. sezonu „Gry o tron” Ned Stark mimochodem przedstawia widzom naszego bohatera. Czytając księgę rodów, by odkryć prawdę o pochodzeniu Joffreya, Ned wymienia dawnych lordów Końca Burzy: „Lord Orys Baratheon, czarnowłosy. Axel Baratheon, czarnowłosy. Lyonel Baratheon, czarnowłosy...”.



Wówczas Lyonel był jedynie jednym z wielu imion mających podkreślić rozległą historię świata stworzonego przez George’a R.R. Martina. Po premierze nowego serialu ma jednak szansę stać się jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci. Zresztą, w przeciwieństwie do swoich poprzedników (a właściwie następców, patrząc na chronologię), już teraz uchodzi za jednego z bardziej lubianych Baratheonów - gość dosłownie zaraża energią i roztacza wokół siebie fantastyczną atmosferę.

W premierowym odcinku Dunk spotyka Lyonela Baratheona (noszącego swoją drogą kanoniczny hełm z porożem) w namiocie podczas turnieju w Ashford.

Ich relacja zaczyna się dość szorstko, gdy Lyonel błędnie odczytuje brak daru od Dunka jako oznakę złych intencji. Ostatecznie jednak obaj zbliżają się do siebie w trakcie imprezowej nocy. Choć sposób, w jaki Lyonel traktuje lordów niższego stanu i zwykłych ludzi, sugeruje poczucie wyższości (od którego nie jest zresztą wolna zdecydowana większość lepiej urodzonych, tak już po prostu jest), ewidentnie potrafi bawić się i dogadać z każdym. Póki co serial nie mówi nam o nim wiele więcej poza tym, że jest bardzo zdolnym, nieulękłym wojownikiem. Sam Martin w oryginale opisuje go jako „hardego olbrzyma”, co serial zresztą niejako podkreśla, gdy Dunk przyznaje, że spodziewał się po Lyonelu większych rozmiarów.



Jak wspominałem: trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Lyonel i Robert są bezpośrednimi krewnymi. Ormund jest dziadkiem Roberta, więc potwierdzenie, że Lyonel był jego bratem, znacznie uprościłoby genealogię Baratheonów. Na razie jednak kwestia ta jest otwarta, a Lyonel pozostaje postacią pełną tajemnic - ci z was, którzy znają oryginał, wiedzą, że odegra ona istotną rolę w serii.

Jeśli w oczekiwaniu na kolejny odcinek chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu możecie znaleźć pełny harmonogram odcinków.

Serial obejrzycie tutaj: RYCERZ SIEDMIU KRÓLESTW

Michał Jarecki 19.01.2026 18:01

