Kim jest hedge knight w Rycerzu Siedmiu Królestw? Od tego pytania aż boli głowa

Główny bohater serialu „Rycerz Siedmiu Królestw” to tak zwany hedge knight, czyli (w niedosłownym, ale pokrewnym znaczeniowo tłumaczeniu) wędrowny rycerz. Kim dokładnie są wędrowni rycerze w uniwersum „Gry o tron” i skąd żywopłot w oryginalnej nazwie?

Michał Jarecki
rycerz siedmiu królestw hedge knight
Nowy spin-off „Gry o tron” jest wręcz naszpikowany rycerzami. Jednak rycerz rycerzowi nierówny. Przykładowo: ser Duncan Wysoki, główny bohater serialu, jest wyszydzany jako wędrowny rycerz (oryginalnie: hedge knight, czyli - dosłownie - żywopłotowy rycerz); sam wcześniej był giermkiem innego wędrownego rycerza, Arlana z Pennytree.

Rycerze Westeros to dobrze uzbrojona klasa wojowników służących seniorowi lub monarchii i związanych kodeksem rycerskim, który nakazuje im chronić królestwo i bronić niewinnych. Są biegli w starciach konnych i sztuce walki kopią, a na sztandarach i tarczach noszą herby podkreślające ich rodowód. Wszystkie wielkie rody Westeros mają swoich rycerzy; królowie, książęta i lordowie również mogą nimi być. Zazwyczaj towarzyszy im też giermek - zbroja sama się nie wypoleruje, prawda?

Jak wyjaśnia Mistrz Gier Plummer w 1. odcinku „Rycerza Siedmiu Królestw”: „Każdy rycerz może pasować rycerza”. To zdanie pada również w „Grze o tron”, gdy Jaime Lannister pasuje Brienne z Tarthu. Oznacza to, że każdy może przejść przez „akoladę” - uklęknąć, zostać dotkniętym mieczem w oba ramiona i otrzymać tytuł „ser” - o ile ceremonie poprowadzi rycerz lub monarcha. Bezwzględnie potrzebni są też świadkowie. I tu pojawia się problem Dunka, o którym opowiada w 1. odcinku. Jego mistrz, Ser Arlan z Pennytree, pasował go tuż przed śmiercią, lecz nikt nie może tego potwierdzić. Dlatego Dunk potrzebuje rycerza lub lorda, który zaświadczy o jego godności, by mógł wziąć udział w turnieju.

Rycerze potrzebują też pieniędzy. Jak tłumaczy Plummer Dunkowi, konieczna jest spora gotówka na zbroję, konie, trening i ludzi, którzy pomagają to wszystko utrzymać. To dość kosztowny „styl życia”. Co więcej: jeśli przegrasz w turnieju z innym rycerzem, wygrany przejmuje cały twój ekwipunek, który musisz później wykupić za okup.

Rycerz Siedmiu Królestw - hedge knight, wędrowny, błędny

W 1. odcinku pojawia się dialog:

- Co za rycerz nie ma jelenia?
- Wędrowny, prawda?
- Jaki?
- Taki rycerz, tyle że smutny. (...) Śpi w żywopłotach i żaden lord go nie chce.

W oryginale, w opowiadaniu pod tytułem - no właśnie - „Wędrowny rycerz” George’a R.R. Martina, czytamy natomiast:

Znał tylko życie wędrownego rycerza, które polegało na podróżach od twierdzy do twierdzy, służbie to u tego, to u tamtego lorda, walczeniu w ich bitwach, jadaniu w ich salach, dopóki wojna się nie skończyła, a potem ruszaniu w dalszą drogę. Od czasu do czasu ‒ choć rzadziej ‒ zdarzały się również turnieje. Wiedział też, że niektórzy wędrowni rycerze podczas chudych zim zamieniają się w łupiących na traktach rabusiów (...).

Oraz:

Inni rycerze służą lordom, którzy troszczą się o ich utrzymanie albo którzy nadali im ziemię, my zaś służymy tylko tym, którym pragniemy służyć, tym, w których sprawę wierzymy. Każdy rycerz ślubuje, że będzie bronił słabych i niewinnych, ale uważam, że to my najwierniej przestrzegamy tej przysięgi.

A zatem w gruncie rzeczy „żywopłotowi rycerze” są tacy sami jak „prawdziwi” rycerze - z tą różnicą, że nie służą żadnemu konkretnemu lordowi, panu ani wielkiemu rodowi. Są bardzo podobni do bezpańskich samurajów, czyli roninów. Niestety, cieszą się znacznie gorszą reputacją. Dla większości mieszkańców Westeros są mniej istotni, przydatni czy groźni. Również wspomniany „hedge”, czyli „żywopłot” w oryginalnej nazwie ma dość pogardliwy wydźwięk (z całą pewnością bardziej niż „wędrowny” czy „błędny” w polskim tłumaczeniu), co podkreśla zacytowany wyżej dialog.

Jeśli w oczekiwaniu na kolejny odcinek chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu możecie znaleźć pełny harmonogram odcinków, a tu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki?

20.01.2026 16:00
