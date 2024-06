Ten polski hit niedawno podbijał kina. Teraz niespodziewanie pojawił się w ofercie serwisu Max

Mowa o filmie „Sami swoi. Początek”, czyli komedii w reżyserii Artura Żmijewskiego, który zrealizowano na podstawie scenariusza Andrzeja Mularczyka (twórca oparł go na własnej książce pt. „Każdy żyje jak umie”). Jest to, rzecz jasna, prequel kultowej serii i czwarty film pod jej szyldem.



Mularczyk był autorem poprzednich trzech filmów, napisał też wspomnianą książkę w 2011 r. Z kolei dla Żmijewskiego, któremu funkcję reżysera zaproponował producent Mikołaj Fajks, był to reżyserski debiut na dużym ekranie.