"Ananas, szynka, mozzarella, papryka, nutka róży" to hit TikToka. A mimo to fani narzekają na kanapki sanah

Uczta na wynos z sanah to nie jej pierwsza współpraca spożywcza - inną były kabanosy marki Sokołów, które w kolaboracji z wokalistką pojawiły się na rynku w zeszłym roku. Niektórzy zachodzą w głowę, czy sanah taka dziwna i niezbyt dobrze się prezentująca kolaboracja w ogóle jest potrzebna, biorąc pod uwagę fakt, że bilety na jej koncerty nie należą do najtańszych. Trasa koncertowa "BAJKOWA sanah: Poezyje i nie tylko" została w całości wyprzedana, choć pod wpisem pojawiły się komentarze zaskoczonych fanów. W zależności od puli, najtańszy bilet kosztował bowiem 399 zł, a najdroższy - 599 zł. Nic zatem dziwnego, że dominowały głosy niezadowolenia tych, którzy nie mogli pozwolić sobie na kupno wejściówki na występ ulubionej wokalistki, której cenę można było porównać do biletu na koncerty popularnych zagranicznych artystów.