Miał być jazz, a jest bułka i sałata. Sanah wchodzi do Żabki

Kiedy Żabka w mediach społecznościowych zmieniła swoje zdjęcie profilowe, w komentarzach pojawiły się pierwsze pomysły, co mogą oznaczać nowe barwy i kwiatowy motyw. Już wtedy spekulowano, że może chodzić o sanah. I choć kilka dni później na Instastory @foodnewspolska pojawiło się zdjęcie produktów nawiązujących do popularnej wokalistki, to dopiero teraz oficjalnie można powiedzieć, że sanah rzeczywiście nawiązała współpracę z siecią sklepów Żabka. Wokalistka poinformowała o tym, nagrywając filmik na Instastory.



Na ten moment nie przekazano informacji, jakie produkty pojawią się na sklepowych półkach 25 października. Ze zdjęcia, które wyciekło do sieci, można wywnioskować natomiast, że będzie to prawdopodobnie kanapka, burger oraz sałatka.