Polscy scenarzyści chcą strajkować. Mówią, że rząd stanął po stronie korporacji

To pierwsza taka manifestacja środowisk twórczych i uważamy, że to dobry początek i przyczynek do konsolidacji środowiska. Byliśmy widoczni i słyszalni nie tylko w Kancelarii Premiera, ale zauważyli nas również ludzie na ulicy, czyli potencjalni widzowie naszych filmów i seriali, co jest równie istotne

- mówi nam menadżer Gildii Scenarzystów Polskich, Kamil Chomiuk.