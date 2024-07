David Tennant zaatakował transfobów. J.K. Rowling nazwała go "talibem gender"

Jak podaje serwis Deadline, Tennant pojawił się na wydarzeniu British LGBT Awards, podczas którego Kemi Badenoch, ministra równouprawnienia Wielkiej Brytanii poparła postulat, by transkobiety nie mogły korzystać z tych samych łazienek, co inne kobiety, ani być członkiniami kobiecych drużyn sportowych. Nie spodobało się to Tennantowi, który kazał "zamknąć się" przedmówczyni, a sam nazwał osoby krytykujące transkobiety "niewielką zgrają marudzących, małych chu**ów, którzy znajdują się po złej stronie historii i znikną niedługo". J.K. Rowling przywołała cytat Tennanta i postanowiła odpowiedzieć aktorowi na portalu X: