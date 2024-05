W 2. filmie o Harrym Potterze popełniono błąd. Głupia zmiana odbiła się na późniejszych częściach

A jednak Chris Columbus, reżyser „Komnaty Tajemnic”, podjął decyzję, by przemienionym eliksirem osobom nie zmieniał się głos. Powód tej modyfikacji nie jest jasny ani zrozumiały - być może twórca nie chciał, by młodsi widzowie czuli się zdezorientowani co do tego, kto na ekranie jest kim, a może po prostu koncept goryli Malfoya dubbingowanych przez Ruperta Grinta i Daniela Radcliffe’a wydał mu się zabawny. Tak czy owak ta zmiana okazała się problematyczna w późniejszych częściach. Filmowa „Czara Ognia” Mike’a Newella wróciła do oryginalnego pomysłu - przemieniony Crouch mówił głosem Moody’ego, podobnie jak w książkach. Trudno sobie wyobrazić, by bez tego ten przekręt mógł się udać. Tym trudniej zrozumieć, dlaczego w „Insygniach Śmierci, cz. 1” David Yates zdecydował się zignorować książki oraz „Czarę” i wziąć przykład z Columbusa. Gdy w przedostatnim filmie Harry, Ron i Hermiona używają mikstury, by podszyć się pod pracowników Ministerstwa Magii i Bellatriks Lestrange, zachowują swój własny głos. To samo dzieje się na początku filmu, gdy przyjaciele Pottera przybierają jego postać.



Czytaj więcej o Harrym Potterze w Spider's Web: