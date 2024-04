To jeden z najlepszych seriali Apple TV+. Dostanie kolejne sezony - i nie będziemy musieli na nie długo czekać

„Silos” rozgrywa się w postapokaliptycznej przyszłości, w której gigantyczny podziemny silos umożliwił przetrwanie części ludzkości. Produkcja pochyla się m.in. nad Juliette, inżynierką, która w poszukiwaniu zemsty godzi się przyjść posadę szeryfa. To wielowątkowa, złożona i angażująca opowieść - to, co widzieliśmy dotychczas, to zaledwie prolog.



Tymczasem możemy mieć nadzieję, że 2. sezon trafi na Apple TV+ pod koniec 2024 r. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.