Najgłupszy serial Apple TV+ dostanie 2. sezon. Będą też nowe spin-offy uniwersum Godzilli

Podczas gdy Adam Wingard w "Godzilli vs. Kongu" i niedawnym "Nowym imperium" pokazał, w czym tkwi siła MonsterVerse, "Monarch: Dziedzictwo potworów" robi krok wstecz. Skupia się na tym, w czym tytuły należące do uniwersum nigdy mocne nie były - elemencie ludzkim. To opowieść o bohaterach obnażających przed nami tajemnice tytułowej organizacji. Historia zostaje podane w formie serialu spod znaku monster of the week. Jakimś jednak cudem okazała się sukcesem.



Na Rotten Tomatoes serial Apple TV+ cieszy się 89 proc. pozytywnych recenzji. Krytycy zachwalają ojcowsko-synowski duet Kurta i Wyatta Russellów. Twierdzą też, że "Monarch: Dziedzictwo potworów" sprowadza MonsterVerse do ludzkich rozmiarów. Użytkownicy platformy od samego początku produkcji zdają się potwierdzać tę opinię. 2. sezon wydawał się nieunikniony, a teraz oficjalnie otrzymał zielone światło.