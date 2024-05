4. sezon "Skazanej" pojawi się znacznie wcześniej. Więcej dobrych wieści dla fanów

Już 11 czerwca platforma HBO Max zostanie zastąpiona przez Max. Oznacza to, że premierowe odcinki "Skazanej" pojawiają się prawdopodobnie już po starcie nowego serwisu, który ma być domem produkcji TVN Warner Bros. Discovery. Każe to przypuszczać, że 4. sezon "Skazanej" pojawi się właśnie w Max. Obecnie na HBO Max również można oglądać polskie produkcje, które dotychczas były dostępne wyłącznie na Playerze - są to m.in. "Chyłka", "Szadź" czy "Behawiorysta".