HBO Max już za chwilę zmieni się w Max. Jest konkretna data premiery nowego serwisu

Amerykanie mogą korzystać z Max już od jakiegoś czasu. Teraz platforma zastępuje dotychczasowe HBO Max na kolejnych rynkach. Zanim w czerwcu trafi do Polski, zawita jeszcze do Czech i Słowacji. Jak już wiemy, ten rebranding nie ogranicza się jedynie do zmiany nazwy. Pojawią się też m.in. nowe pakiety i rodzaje subskrypcji. Zgodnie z zapowiedziami, wraz z wprowadzeniem serwisu skończy się też przymykanie oczu na współdzielenie kont. Idą więc poważne zmiany, na które już powinniśmy się szykować.



Właściciel serwisu Warner Bros. Discovery reklamuje Max niezwykle atrakcyjnym i rozbudowanym katalogiem tak polskich, jak i zagranicznych produkcji. Jak czytamy na stronie serwisu, wśród nich są "największe formaty rozrywkowe, seriale kryminalne, teleturnieje, programy reality i dating, dokumenty, programy dla całej rodziny, kulinarne czy poświęcone projektowaniu wnętrz, a także sportowe relacje na żywo. Co więcej, każdy pakiet Max zapewni Ci pełen dostęp do transmisji z Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024".