"Skazana": czy będzie 4. sezon? Omawiamy zakończenie serialu

Kiedy Pati zostaje wrobiona przez Hepnera w kradzież auta, ponownie trafia za kratki. Do zakładu zostaje przetransportowana wraz z Polą Nawrot (Wiktoria Gorodeckaja), organizatorką aukcji kobiet. Okazuje się ponadto, że Dorota Wójcicka (Gabriela Muskała), nowa osadzona, która została przydzielona do celi z Alicją i Pati, współpracuje z Hepnerem.



Tymczasem dzięki Kraszeckiemu (Leszek Lichota), który służył w Afganistanie wraz z Hepnerem, Alicja poznaje przeszłość kierownika penitencjarnego. Okazuje się, że kluczem do rozwiązania tajemnicy jest brat Kraszeckiego. Mazur wychodzi na przepustkę i dzięki współrzędnym Serafina wraz z Wójcickim odnajduje w lesie ludzie szczątki, które należą do zaginionego przed laty brata Kraszeckiego. Alicja jest pewna, że zabójstwem mężczyzny stoi Hepner i we współpracy z Piotrowskim (Jacek Beler) postanawia podstępem zmusić Hepnera, by przyznał się do morderstwa w dniu jego nominacji na szefa więziennictwa.