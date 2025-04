Serial kryminalny na raz? Proszę bardzo. Ta nowość mnie zaskoczyła

"Skradzione dziecko" to produkcja oparta na powieści "Playdate" autorstwa Alexa Dahla. Serial rozpoczyna sielankowa scena, lecz luźny klimat prędko zostaje zastąpiony pełnym napięcia momentem - okazuje się bowiem, że w bagażniku samochodu, który w słoneczny dzień mknie po drodze otoczonej wiejskimi krajobrazami, znajduje się dziewczynka. Zamknięta w bagażniku dziewięciolatka to Lucia Blix (Beatrice Cohen). Jak się tam znalazła? Dlaczego to ona stała się celem porywaczy?