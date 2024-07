Zgadza się: za 24,99 zł miesięcznie polscy klienci Amazon Prime otrzymają dostęp do oferty SkyShowtime, co odbędzie się za pośrednictwem już istniejących kont Amazon. Dzięki temu nowsza z platform zapewni dostęp do swoich największych filmowych hitów, seriali na wyłączność i produkcji lokalnych poprzez popularnego partnera-giganta.