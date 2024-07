2 miesiące SkyShowtime w cenie paczki chipsów. Jest nowa promocja

W kwietniu 2024 r. nastąpiły zmiany w ofercie SkyShowtime - wystartował wówczas plan abonamentowy Standard z reklamami za 19,99 zł/mies., który obejmuje reklamy stron trzecich, zwiastuny promocyjne SkyShowtime, jakość HD oraz pełną ofertę rozrywkową, z której można korzystać również w ramach opcji Standard Plus. Wybierając tańszą opcję, subskrybenci będą musieli się liczyć również z tym, że nie będą mieli możliwości pobierania produkcji. Standard Plus to natomiast oferta, która funkcjonowała dotychczas (zmieniła się tylko nazwa). Wybierając tę opcję, użytkownicy wciąż będą płacić 24,99 zł/mies.