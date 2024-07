Najlepsze adaptacje gier wideo? Teraz odpowiedź na to pytanie jest całkiem prosta, bo w ostatnich latach dostaliśmy parę świetnych seriali - od "The Last of Us" przez "Fallouta" po "Halo". Zanim te produkcje się pojawiły, sprawa nie była tak oczywista. Znaleźć dobry film na podstawie gry wciąż nie jest łatwo. Choć "Werewolves Within" i "Gran Turismo" to świetne tytuły, raczej wymienialibyśmy produkcje animowane pokroju "Super Mario Bros. Film" czy hybrydowego "Detektywa Pikachu". Z czego to wynika?



Hollywood szczęścia z adaptacjami gier wideo próbuje od bardzo dawna. W przypadku filmów rzadko potrafi jednak rozgryźć fenomen oryginałów. Wydaje się, jakby traktowało je jak rozrywkę skierowaną do dzieci. Dlatego właśnie w tym wypadku Fabryce Snów najlepiej wychodzą animacje. Na liście najlepszych produkcji pełnometrażowych na podstawie gier na Rotten Tomatoes na pierwszym miejscu znajduje się wspomniane "Werewolves Within", ale pozostałe stopnie podium zajmują już, kolejno, "Angry Birds 2" i "Sonic: Szybki jak błyskawica 2".