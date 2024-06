Fenomen większy niż "Avengers" wraca na SkyShowtime z nowymi odcinkami

SkyShowtime ma naprawdę mocny miesiąc w ogóle, a tydzień - w szczególe. W minionych dniach na platformie pojawiły się dwie głośne premiery serialowe. Najpierw zadebiutował 3. sezon "Mayor of Kingstown" (znajdziecie go tutaj) z Jeremy Rennerem w roli głównej, a potem dołączył do niego "Tatuażysta z Auschwitz". To gratki dla tych starszych widzów. W przyszłym tygodniu wpadnie natomiast coś dla najmłodszych, którzy jeszcze nie tak dawno obchodzili swoje święto. Nowe odcinki tej produkcji będą hitem. To pewne. W końcu miłość dzieci do całej franczyzy już od wielu lat nie słabnie, tylko rośnie w siłę.



"Psi patrol" zaczął się w 2013 roku. Od tamtej pory serial zebrał takie grono młodocianych fanów, że dostał gry wideo, przedstawienie na żywo, merch oczywiście, no i dwa filmy kinowe. To prawdziwa maszynka do robienia pieniędzy, bo dzieci kochają pieski stojące na straży porządku w nadbrzeżnym Adventure Bay. Zwierzaki bawią i uczą widzów dzisiaj już na całym świecie.