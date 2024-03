SkyShowtime: najlepsze filmy dostępne wyłącznie na tej platformie. TOP 10

Druga odsłona trylogii Ti Westa - znacznie lepsza od pierwszej! To pełnokrwisty horror psychologiczny, gęsty, tyleż przerażający co zabawny - z jednej strony opowieść o marzeniach upadających pod naporem rzeczywistości, z drugiej: hołd dla kina miksujący tropy i gatunki. Do tego całość jest wybornie wyreżyserowana, cudownie wystylizowaną, a Mia Goth znowu nie bierze jeńców. Jakie to świeże!



