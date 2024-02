Nie chcę, ale muszę stanąć w obronie „Madame Web”

Odbiorcy popkultury mają to do siebie, iż czasem konsumują coś słabego z bananem na twarzy, bo robią to ironicznie. Dzięki temu dziś „The Room” uznawane jest za produkcję kultową, chociaż jaki był koń, każdy widział. W przypadku filmów Sony na podstawie komiksów Marvela granicę „na tyle zły, że aż dobry” przekroczył jak dotąd jedynie „Morbius”, który stał się memem samym w sobie (do tego stopnia, że fani wkręcili wytwórnię w puszczenie go ponownie w kinach).