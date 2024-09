Seria filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem to chyba jedyna seria solowych filmów w ramach MCU, która nie zaliczyła poważnej wpadki. Można swobodnie powiedzieć, że wszystkie 3 części to filmy udane – nie tylko finansowo. Plotki o tym, że trwają prace nad kolejnym filmem krążą od dłuższego czasu, jednak do tej pory nie pojawiło się zbyt wiele konkretów. Do dzisiaj.